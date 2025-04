Lancement d'une entreprise - Un programme essentiel à préserver pour l'avenir de l'entrepreneuriat québécois

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Entrepreneuriat Québec tient à réagir avec vigueur à la récente décision du ministère de l'Éducation de « suspendre indéfiniment » son programme Lancement d'une entreprise, offert dans près d'une centaine de centres de formation professionnelle à travers le Québec.

Cette mesure, annoncée le 11 avril dernier, surprend tant par son ampleur que par ses conséquences potentielles sur le développement économique du Québec. Si des irrégularités ont effectivement été relevées dans un nombre très restreint de centres, nous considérons qu'une suspension totale du programme à l'échelle du Québec constitue une réponse disproportionnée pénalisant injustement des milliers de futurs entrepreneurs.

Depuis sa création, ce programme d'attestation de spécialisation professionnelle (ASP 5361) joue un rôle crucial dans la formation d'une relève entrepreneuriale qualifiée et dynamique. Il permet à des individus de tous horizons de concrétiser leurs projets d'affaires, contribuant ainsi à la vitalité économique des régions et à l'essor de l'innovation locale.

Comme organisation œuvrant à la promotion de la formation professionnelle en entrepreneuriat et à la défense d'un enseignement de qualité, Entrepreneuriat Québec déplore que l'ensemble du réseau soit affecté par les actions isolées d'une minorité. « Nous croyons fermement que seuls les centres visés par des allégations sérieuses d'irrégularités fassent l'objet de mesures disciplinaires. Suspendre l'ensemble du programme revient à affaiblir un levier essentiel de développement économique », a déclaré M. Michaël Giguère, président du conseil d'administration d'Entrepreneuriat Québec.

Nous réitérons notre entière collaboration auprès du ministère de l'Éducation, de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et de l'UPAC, afin que toute la lumière soit faite sur les cas sous enquête. Nous invitons respectueusement la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, à intervenir auprès de son collègue, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, afin de rétablir sans délai le programme dans les centres non concernés par l'enquête.

Il en va de l'avenir de l'entrepreneuriat québécois, de la confiance du public envers nos institutions éducatives et de la juste reconnaissance du travail rigoureux accompli dans la majorité des centres de formation professionnelle.

Fort de plus de 30 ans d'expérience terrain, l'OBNL Entrepreneuriat Québec est le moteur d'un vaste réseau d'enseignants passionnés, de coachs chevronnés et de partenaires engagés à propulser la relève entrepreneuriale québécoise. Le réseau École Entrepreneuriat Québec et les centres de formation professionnelle affiliés, soutiennent et valorisent le programme Lancement d'une entreprise du gouvernement du Québec, une formation essentielle, concrète et adaptée à la réalité du marché.

