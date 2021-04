Lancement d'une consultation publique sur les services de garde éducatifs à l'enfance

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, lance aujourd'hui une consultation publique sur l'avenir du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

Les citoyens et citoyennes peuvent y prendre part en répondant à un questionnaire en ligne, disponible au http://consultation.quebec.ca/ jusqu'au 26 mai. Les résultats permettront de mieux cerner les besoins et les attentes des familles du Québec d'aujourd'hui à l'égard des services de garde éducatifs à l'enfance.

Parallèlement, le ministre de la Famille ira à la rencontre des acteurs et partenaires du réseau au cours des événements suivants :

sept consultations régionales à l'intention des acteurs du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et de divers intervenants travaillant auprès des jeunes enfants :

Bas- Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - 25 mai;

et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - 25 mai;

Laval , Montréal, Montérégie - 26 mai;

, Montréal, Montérégie - 26 mai;

Laurentides, Lanaudière, Outaouais - 27 mai;



Centre-du-Québec, Estrie, Mauricie - 28 mai;



Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale - 31 mai;



Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec - 1 er juin;

juin;

Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean - 2 juin;

une consultation avec des élus municipaux le 4 juin 2021;

une consultation avec les partenaires autochtones le 10 juin 2021.

Il tiendra également deux journées d'audience publique pour entendre les propositions des organisations nationales, les 16 et 17 juin 2021.

Cette consultation sera l'occasion pour tous de contribuer à la réflexion sur la façon de rendre plus accessible et plus efficace le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, dans la perspective d'assurer l'égalité des chances pour tous les enfants et de permettre aux parents de contribuer à l'économie du Québec.

Le processus s'appuiera sur un document de consultation, qui aborde divers thèmes portant sur l'efficacité et l'accessibilité des SGEE. Ce document de consultation ainsi que l'ensemble des informations relatives à la consultation se trouvent au mfa.gouv.qc.ca/consultation.

Citation :

« Lorsque le gouvernement du Québec a développé le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, en 1997, notre société a fait un pas de géant pour le bien-être de nos familles et de nos enfants. Près de 25 ans et de nombreux changements plus tard, une mise à jour est nécessaire pour continuer à répondre efficacement aux besoins en constante évolution des enfants et des familles du Québec. Chaque enfant mérite d'avoir la possibilité de développer son plein potentiel et de réaliser ses rêves. Tous les parents, en particulier les mères, doivent avoir la possibilité de travailler ou de se consacrer à leurs projets et de contribuer à l'économie québécoise. En plus des mesures concrètes que nous mettons en place afin d'accélérer le développement de milliers de places, cette importante consultation nous permettra de rendre notre réseau de services de garde plus accessible et plus efficace. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Liens connexes :

Pour participer à la consultation en ligne : http://consultation.quebec.ca/

Facebook : https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://www.facebook.com/FamilleQuebec Twitter : https://twitter.com/FamilleQuebec?s=09

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Source : Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]