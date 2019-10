Lancement d'une campagne visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence sévère

« La douleur est sous-évaluée et sous-traitée dans les soins de longue durée parce que les personnes atteintes de démence sévère ont une capacité limitée de communiquer ce qu'elles ressentent », déclare Thomas Hadjistavropoulos, titulaire de la Chaire de recherche en santé et vieillissement à l'Université de Regina en Saskatchewan.

Une douleur mal reconnue peut avoir de graves conséquences. La douleur associée à la démence peut entraîner de l'agitation et de l'agressivité. Lorsque ces types de comportements sont attribués à tort à un problème psychiatrique, les gens reçoivent souvent des médicaments psychotropes plutôt que des analgésiques, indique M. Hadjistavropoulos. La recherche a montré que les psychotropes peuvent augmenter le risque de décès prématurés chez ces personnes, dit-il.

Pour accroître la sensibilisation, il a lancé une campagne dans les médias sociaux en collaboration avec des organismes nationaux et provinciaux, ainsi qu'avec des personnes âgées, des aidants naturels et des professionnels de la santé. #SeePainMoreClearly comprend une vidéo et un site Web contenant de l'information et des ressources, comme une liste de contrôle de la douleur pour les personnes âgées ayant une capacité limitée de communiquer, élaborée par l'équipe de M. Hadjistavropoulos.

M. Hadjistavropoulos dit qu'il a pris l'initiative peu orthodoxe de lancer une campagne locale parce qu'il voulait s'adresser directement aux professionnels de la santé, aux aidants naturels, aux personnes atteintes de démence et au grand public. En général, dit-il, il faut de nombreuses années pour diffuser les résultats de recherche d'une façon qui les intègre à une pratique répandue.

« Nous voulons maintenant partager des pratiques fondées sur des données probantes afin d'optimiser la qualité et la fréquence des évaluations de la douleur. Le personnel de première ligne surchargé de travail veut faire de son mieux pour ses patients, mais ses ressources sont limitées. De plus, il est clair qu'il faut que le personnel suive une formation continue sur la douleur pour s'assurer que tout le monde connaît les nouvelles méthodes. » Le site Web contient également des liens vers des ressources pour les familles et les patients.

Filmée avec des acteurs à Regina, la vidéo représente une scène impliquant des professionnels de la santé et un résident en soins de longue durée vivant avec la démence. Elle est fondée sur les recherches et les travaux de M. Hadjistavropoulos en psychologie de la santé appliquée. La campagne vidéo est appuyée par AGE-WELL et la Société Alzheimer de la Saskatchewan. L'Association canadienne de gérontologie et le Chronic Pain Network participent également à la campagne.

« En sensibilisant la population, nous avons une véritable occasion de nous assurer que les personnes atteintes de démence à un stade avancé reçoivent le traitement dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. »

M. Hadjistavropoulos cite des études concluant que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sévère se font beaucoup moins prescrire des médicaments analgésiques que les autres personnes âgées.

« Nous voulons nous attaquer à la douleur sous-reconnue et, à son tour, cela se traduira par une amélioration de la qualité de vie des résidents des établissements de soins de longue durée, moins d'incidents de comportement agité et des niveaux de stress plus faibles pour le personnel qui travaille fort et pour les familles. »

Dans le cadre de son travail au sein du réseau AGE-WELL, M. Hadjistavropoulos codirige une équipe de recherche qui élabore des solutions technologiques pour améliorer la gestion de la douleur chez les résidents en soins de longue durée atteints de démence. Cela comprend les efforts de mobilisation des connaissances au moyen des médias sociaux.

Au sujet d'AGE-WELL

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca .

