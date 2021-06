Lancement d'une campagne de sensibilisation pour la sécurité à moto

MONTRÉAL, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération Motocycliste du Québec (FMQ) est heureuse de procéder au lancement d'une vaste campagne de sensibilisation pour la sécurité à moto. Dans un contexte où l'on connaît un début de saison relativement dramatique avec déjà une quinzaine de décès de motocyclistes, la FMQ souhaite rappeler à tous les usagers de la route que l'attention et la prudence sont toujours de mise. La campagne mise au point par la FMQ avec le soutien d'un comité comprenant une dizaine d'intervenants clés du milieu de la moto, prône trois grands axes de communication.

Le recours au perfectionnement de conduite

La témérité et la vitesse à moto

L'importance des bons vêtements de protection

On trouvera à la rubrique « Actualité » sur le site de la FMQ, des exemples de fiches techniques produites en lien avec ces axes de communication. Des vidéos liées à chacun des sujets tels que Perfectionnement, Vitesse et Équipement seront diffusées sur les réseaux sociaux tout au long de la campagne.

Fondée en 1972 et regroupant près d'une soixante d'associations de motocyclistes, la FMQ est un OBNL qui joue un rôle actif sur les différentes tables de concertation avec les organismes qui contribuent positivement au développement du motocyclisme au Québec.

La fédération vise à mettre en place des mesures concrètes pour améliorer le bilan routier. En plus de la prestation des formations de perfectionnement avec Moto Pro FMQ, elle collabore notamment avec la SAAQ dans le cadre d'un projet-pilote d'incitatifs à la formation qui a été récemment mis en place. Voir Formation de rafraîchissement pour les motocyclistes et https://www.fmq.ca/fr/formation-de-rafraichissement-4h-programme-saaq-2021-2022 pour les inscriptions.

Cette campagne est rendue possible grâce à une subvention de Transports Canada (PAPTSR) et au soutien de nos principaux partenaires dont la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le Conseil de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC), Moto Journal, Océan Télévision, Le Show de Moto, Intact Assurance et Honda Canada.

