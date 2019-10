Lancement d'une campagne d'image de marque représentative de son évolution : Laval affiche ses nouvelles couleurs !

Cette nouvelle image de marque résulte d'un processus rigoureux entamé en 2017. Elle correspond aux valeurs et aux objectifs de développement exprimés par quelque 3 300 citoyens, élus, employés et partenaires de la Ville consultés dans le cadre de la démarche de planification stratégique qui a abouti à l'adoption de la vision stratégique Urbaine de nature - Laval 2035 .

« Laval fait partie de la nouvelle dynamique des grandes villes de ce monde qui se démarquent. Laval a changé, elle a évolué et assume pleinement son rôle en tant que troisième plus grande ville du Québec. Dans ce contexte, il devenait naturel et nécessaire de travailler au repositionnement de la marque Laval, et ce, afin d'être en phase avec les aspirations de notre population et ce qu'elle a exprimé lorsque nous l'avons consultée, ainsi qu'avec les ambitions de la Ville. Par une image forte et unique qui intègre la diversité et l'inclusion, Laval est maintenant mieux outillée pour soutenir le développement de son territoire», a exprimé le maire de Laval, M. Marc Demers.

Mettant en lumière toutes les facettes de son territoire et ses trésors cachés, la campagne d'image de marque multiplateforme sera déployée au cours des prochains jours. Elle sera déclinée progressivement en télévision, en affichage, dans les journaux, sur le Web, dans les médias sociaux, par un concours et via les communications internes et externes de la Ville.

« Cette nouvelle image de marque vise à se démarquer afin que l'on reconnaisse mieux ce que Laval est aujourd'hui : actuelle, dynamique et inclusive. Notre campagne intégrée prendra vie à travers tout un ensemble de composantes adaptées aux différents publics et médias. C'est un vent de fraîcheur sur la façon dont la Ville et le territoire doivent maintenant être perçus », a ajouté Sophie De Nobile, directrice par intérim Communications et Marketing de la Ville de Laval.

À propos de la nouvelle image de marque LAVAL. UNE ÎLE D'EXCEPTIONS.

Laval se transforme, évolue et se renouvelle. Elle offre une grande diversité de choix de vie, en culture, en plaisirs, en attractions et en commerces, mais aussi la diversité des possibilités, tant pour les jeunes et les moins jeunes que pour les travailleurs et les investisseurs.

La nouvelle signature « LAVAL. UNE ÎLE D'EXCEPTIONS » exprime une des particularités de Laval : le fait qu'elle soit entièrement située sur une île. L'île sous-entend les berges, l'eau, la nature, la fierté de l'accueil sur le territoire. La notion d'île fait également écho à la découverte.

Laval est riche d'un territoire vaste et diversifié qui la rend unique : nature, agriculture, développement urbain, commerces, culture, éducation, sports, loisirs, divertissements. Elle déborde d'opportunités pour tous : en investissements, en éducation, au niveau de l'emploi. Finalement, les Lavallois sont issus d'origines multiples : la démographie définit Laval comme ouverte et accueillante.

Le choix d'une approche créative basée sur de l'illustration permet de se démarquer et de mettre en valeur cette diversité et l'ensemble des choix offerts, tout en générant de l'émotion.

La campagne a été développée par la Ville de Laval, en collaboration avec Tam Tam\TBWA, Halo Création, Massy Forget Langlois relations publiques et Sébastian Curi, illustrateur.

Une vidéo présentant la démarche et la nouvelle image de marque, ainsi que les visuels, peuvent être consultés sur la page https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/nouvelle-image.aspx.

SOURCE Ville de Laval

Renseignements: Relations avec les médias : Ville de Laval, Anne-Marie Braconnier, Responsable des affaires publiques, 450 662-4343, medias@laval.ca; Cabinet du maire, Valérie Sauvé, Directrice des communications, 450 978-6888, poste 4127, 438 402-3258, va.sauve@laval.ca

Related Links

https://www.laval.ca