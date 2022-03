Lancement d'une analyse de circulation à Saint-Georges

SAINT-GEORGES, QC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'avoir une vue d'ensemble sur la situation actuelle, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, confirment leur engagement à effectuer une étude de circulation sur le réseau du ministère des Transports, à Saint-Georges.

Un appel d'offres sera lancé au printemps 2022 afin de sélectionner la firme qui effectuera cette étude. Celle-ci se fera au courant de l'été et de l'automne 2022 sur l'ensemble du territoire de Saint-Georges et permettra, à terme, de connaître les enjeux de circulation sur le réseau routier aux abords du pont de la route 271 et de la circulation est-ouest.

Citations

« L'efficacité des déplacements est incontournable pour assurer le développement économique des régions. Cette nouvelle étude pourra brosser le portrait des déplacements sur le territoire de Saint-Georges. Notre gouvernement est donc fier de voir cet engagement se réaliser. Les usagers de la route et la population du secteur peuvent être certains que nous serons très attentifs aux conclusions de cette étude. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Après le projet de prolongement de l'autoroute 73 en cours et la synchronisation des feux sur le boulevard Lacroix qui débute ce printemps, nous lançons aujourd'hui l'analyse sur la circulation à Saint-Georges pour établir la situation actuelle de la circulation entre les deux rives. Nous respectons notre engagement de mettre en place la toute première étape pour la réalisation de projets futurs. Une première. Cette troisième action, du jamais vu, confirme le souhait de notre gouvernement de toujours améliorer la circulation dans notre ville, qui est toujours en constante augmentation. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Stéphanie Toulouse, Conseillère politique, Bureau du député de Beauce-Sud, Tél. : 418 226-4570; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724