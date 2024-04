Lancement d'une Alliance Stratégique à Québec : Creative TRND Dévoile sa Division Creative TALK

QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Creative TRND est fier d'annoncer le lancement officiel de sa toute nouvelle division, Creative TALK, basée à Québec. Cette initiative marque une étape significative dans l'évolution de l'entreprise et renforce son engagement envers l'innovation et l'excellence dans le domaine du marketing.

Creative TALK, sous la direction éclairée de Karl André Talbot, s'annonce comme une force novatrice dans le paysage du marketing québécois. Karl, reconnu pour sa vision stratégique et sa compréhension profonde des enjeux politiques, apporte une expertise inégalée à cette nouvelle division. En tant qu'expert en marketing et en marketing social, ainsi qu'en tant que stratège politique, Karl a fait ses preuves dans des campagnes politiques tant au Québec qu'au Canada et aux États-Unis.

De plus, Creative TALK vient de finaliser un autre partenariat qui lui permet d'ouvrir un studio vidéo podcast de très haut calibre avec pied sur rue sur la Grande Allée de Québec. Ce studio lui permettra de recevoir des personnalités de différentes sphères, tant de la politique que du divertissement.

La division Creative TALK s'engage à repousser les frontières du marketing traditionnel en proposant des stratégies sur mesure conçues pour maximiser l'impact et l'étendue des campagnes publicitaires. Grâce au programme élaboré par Karl, le AIM30, nous nous appuyons sur une approche intégrée et une compréhension approfondie des tendances du marché pour fournir à nos clients des résultats tangibles et durables.

Les personnes intéressées peuvent également visiter la page dédiée de Creative TALK sur notre site web : https://www.creativetrnd.com/creative-talk

À propos de Creative TRND : Creative TRND est une agence de marketing innovante offrant une gamme complète de services de marketing et de communication. Fondée sur des principes d'excellence et d'innovation, l'entreprise s'efforce d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à des stratégies de marketing efficaces et personnalisées. Creative TRND détient également un record prestigieux du plus grand nombre de minutes visionnées pour des vidéos en un mois, soit 5.4 milliards.

Renseignements: Contact Presse : Karl Talbot, [email protected]