Lancement d'un sondage inédit sur la maturité et la souveraineté numérique des organisations québécoises

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Données Souveraines Québec (DSQ), en collaboration avec Persévère Conseils, annonce le lancement d'un sondage destiné à mesurer la maturité numérique des organisations québécoises et à renforcer leur souveraineté numérique.

Accéder au sondage : https://donneessouveraines.quebec/sondage

Un accent marqué sur la souveraineté des données

Cette initiative vise à brosser un portrait sectoriel inédit des pratiques numériques au Québec, avec un accent particulier sur la capacité des organisations à exercer un contrôle stratégique sur leurs données. Les résultats permettront d'établir un score de maturité numérique et d'identifier les principaux leviers pour soutenir l'autonomie et la résilience numérique des organisations.

Les données recueillies seront agrégées et anonymisées afin d'alimenter les travaux des six comités de la Feuille de route en souveraineté des données de DSQ, contribuant ainsi à orienter les priorités d'action à l'échelle du Québec.

Un outil simple, rapide et gratuit

Gratuit et confidentiel, le sondage se complète en 10 à 15 minutes. Il s'adresse à l'ensemble des organisations, tous secteurs confondus, souhaitant mieux situer leur niveau de maturité numérique et contribuer à une démarche collective structurante.

« Dans un contexte où la maîtrise des données devient un enjeu stratégique, cette démarche outille concrètement les organisations pour évaluer leur position et progresser vers une plus grande souveraineté numérique », souligne Paul Allard, président de Données souveraines Québec.

Les organisations sont invitées à participer dès maintenant afin de contribuer à cette étude et à l'élaboration d'une vision commune pour l'avenir numérique du Québec.

À propos de Données souveraines Québec

Données souveraines Québec est une association qui regroupe des entreprises, des experts et des institutions engagés dans la promotion d'une gouvernance et d'infrastructures numériques souveraines.

www.donneessouveraines.quebec

SOURCE Données souveraines Québec

Pour entrevue : Paul Allard, [email protected], 514-831-4245; Source : Gilbert Ouellette, [email protected]