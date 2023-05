Lancement d'un Registre des titulaires de permis améliorés

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (BSP) annonce la mise en place d'un outil de recherche plus précis (registre-public.bspquebec.ca) pour confirmer la validité des permis des agents et des agences œuvrant dans le milieu de la sécurité privée au Québec.

Signe de l'intérêt constant du public, l'organisme note annuellement près de 150 000 consultations de son Registre des titulaires de permis. Constatant la pertinence de cet outil, le BSP en propose aujourd'hui une version plus performante. En plus de confirmer qu'une personne ou une entreprise détient un permis valide pour les activités de sécurité privée qu'elle exerce ou qu'elle offre, la consultation du Registre permet désormais de voir l'historique des décisions relatives à un permis. De nouvelles fonctions de recherche, notamment en fonction de l'employeur ou du type de permis, sont également disponibles pour le public.

« Cette mise à jour du Registre des titulaires de permis du Bureau de la sécurité privée s'inscrit dans notre volonté de poursuivre nos efforts pour favoriser l'accessibilité de nos outils de recherche, dans une perspective de protection du public », mentionne M. Claude Paul-Hus, MA MBA FCPA ASC directeur général, à propos de ce déploiement.

Le permis est obligatoire ; exigez-le !

Au Québec, il est obligatoire de détenir un permis du BSP pour exercer ou offrir des activités de gardiennage, d'investigation, de serrurerie, des activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, de convoyage de biens de valeur et de service conseil en sécurité. Accessible au grand public, le BSP invite la population à utiliser son Registre en ligne amélioré (registre-public.bspquebec.ca) afin de s'assurer que les personnes et les entreprises œuvrant dans le domaine de la sécurité privée sont bel et bien titulaires d'un permis et que celui-ci est valide pour les activités qu'elles exercent.

Le Bureau de la sécurité privée est l'organisme d'autoréglementation qui a pour mission de veiller à la protection du public en encadrant l'exercice du gardiennage, de l'investigation, de la serrurerie, d'activités liées aux systèmes électroniques de sécurité, du convoyage de biens de valeur et du service conseil en sécurité. Par ses interventions, le Bureau contribue à l'essor d'une industrie de la sécurité privée de confiance pour les Québécois. Il regroupe plus de 45 000 intervenants de la sécurité privée.

