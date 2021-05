Lancement d'un projet de dépistage du cancer du poumon

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce la planification d'un projet de démonstration concernant le dépistage du cancer du poumon par la tomographie axiale à faible dose (TAFD). Ce projet aura une durée de trois ans et débutera graduellement dans certains établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) à compter du 1er juin prochain.

Le projet de démonstration s'adresse aux personnes de 55 à 74 ans, qui ont fumé pendant au moins 20 ans durant leur vie, de façon consécutive ou non. Toutes les personnes admissibles, quel que soit leur lieu de résidence, pourront participer au dépistage. L'implantation du projet se fera dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment de son déploiement.

Les personnes admissibles devront passer leur examen d'imagerie TAFD dans une des installations désignées à cet effet. Au moins 3 000 personnes pourront obtenir un dépistage annuel par TAFD à deux reprises, sur une période de 24 à 28 mois.

Le projet a comme objectif de vérifier, dans le contexte sociosanitaire du Québec, si les paramètres définis permettent d'atteindre les standards de performance requis pour un dépistage du cancer du poumon par TAFD. L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), l'Institut d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et le MSSS seront impliqués dans l'évaluation du projet. Les informations recueillies à la suite du dépistage des premiers participants au projet permettront de soutenir la décision quant à la poursuite du projet et à son élargissement en programme provincial dans les établissements à travers la province de Québec.

Arrêter de fumer est le meilleur moyen de réduire le risque de développer un cancer du poumon. C'est pourquoi la Ligne J'ARRÊTE sera mise à contribution afin d'offrir un soutien téléphonique à l'arrêt tabagique à tout fumeur en contact avec les intervenants du projet.

La contribution des médecins de famille, des médecins spécialistes et des infirmières praticiennes spécialisées sera un gage de succès important pour le projet. Ils pourront donner à leurs patients de l'information sur le dépistage et entamer avec eux une discussion sur l'abandon du tabagisme. Ils pourront également référer au centre de coordination du projet les personnes intéressées qui pourraient être admissibles.

Le projet de dépistage sera tout d'abord offert progressivement à compter du mois de juin. L'IUCPQ - UL a été désigné par le Programme québécois de cancérologie du MSSS pour coordonner et mettre en place le projet, et ce, en collaboration étroite avec les quatre établissements membres du Comité national du réseau de cancérologie pulmonaire.

D'ici l'automne prochain, huit établissements du réseau québécois de cancérologie offriront ce dépistage aux personnes répondant aux critères d'admissibilité, soit deux établissements dans chacun des quatre territoires de Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) :

l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQ - UL) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;

(IUCPQ - UL) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord; le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre;

et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre; le Centre universitaire de santé McGill et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais;

le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval .

Le contexte de la pandémie de la COVID-19 et la priorisation des activités qui en découlent pourraient influencer les échéanciers de ce projet, mais son démarrage est un signal clair que le Québec s'engage en faveur des meilleures pratiques pour lutter contre le cancer du poumon et pour prévenir et promouvoir la santé de sa population.

Citation :

« Ce projet de dépistage revêt pour moi une grande importance. Comme on le sait, le cancer du poumon est l'un des plus fréquemment diagnostiqués au Québec. Il est également la principale cause de mortalité par cancer. J'encourage donc fortement les femmes et les hommes de 55 à 74 ans, fumeurs ou anciens fumeurs pendant au moins 20 ans, à discuter avec leur médecin pour savoir si ce projet de dépistage est pour eux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le cancer du poumon est le type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué au Québec. En 2019, on estimait que 8 900 cancers du poumon avaient été diagnostiqués. Il est également la principale cause de mortalité par cancer, avec 6 700 décès par année, selon les données de 2017.

Rappelons que les fumeurs ont davantage de risques de développer plusieurs problèmes de santé, dont le cancer du poumon. Les services J'ARRÊTE offrent plusieurs types de soutien gratuit et confidentiel pour aider les fumeurs québécois souhaitant renoncer au tabac.

L'utilisation de la TAFD en dépistage a été démontrée comme étant utile pour réduire la mortalité chez les personnes ayant fumé pendant au moins 20 années.

La mise en place de ce projet de démonstration est appuyée par une contribution financière du Partenariat canadien contre le cancer.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le projet de démonstration du dépistage du cancer du poumon, consultez le : Québec.ca/depistagepoumon.

Pour accéder aux services de soutien à l'arrêt tabagique gratuits et confidentiels, communiquez avec la Ligne J'ARRÊTE au 1 866 JARRETE (1 866 527-7383) ou visitez le site Web jarrete.qc.ca pour accéder aux autres ressources de soutien.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Cell. : 418 456-2756

Liens connexes

https://www.msss.gouv.qc.ca/