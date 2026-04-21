TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le programme de prime d'épargne my65+, qui offre à des milliers de préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) la possibilité de faire fructifier leur épargne-retraite, est désormais accessible aux 4 000 premières personnes qui s'inscriront. Géré par Common Wealth en partenariat avec SEIU Healthcare, ce programme vise à renforcer la sécurité financière à la retraite de cette main-d'œuvre mal servie.

Sa réalisation a été rendue possible grâce à un appui financier de 29,9 millions de dollars dans le cadre du Programme d'innovation pour l'épargne-retraite des préposés aux services de soutien à la personne du gouvernement du Canada. Les participants au régime de retraite my65+ toucheront jusqu'à 7 500 $ en primes d'épargne-retraite sur deux ans.

« La vigueur de l'économie repose sur un secteur des soins dynamique et sur les travailleurs dévoués qui le composent. En adoptant de telles mesures, nous aidons les PSSP à se constituer un coussin financier et à prendre leur retraite en toute sérénité. Grâce à la collaboration et au soutien des syndicats du secteur de la santé, ces efforts permettront de renforcer la main-d'œuvre et de garantir aux Canadiens l'accès à des soins de qualité et fiables partout au pays », déclare l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

Les PSSP qui répondent aux critères d'admissibilité (profession, ancienneté et employeur n'offrant aucune disposition relative à la sécurité financière à la retraite) peuvent présenter une demande pour commencer à accumuler des primes sur les cotisations effectuées en vue de leur retraite.

« Nous franchissons aujourd'hui une étape cruciale pour la sécurité financière à la retraite des PSSP, souligne Alex Mazer, cofondateur et chef de la direction de Common Wealth. Ce programme novateur concorde parfaitement avec notre mission visant à élargir l'accès à la sécurité à la retraite. Issu d'un partenariat de plus d'une décennie avec SEIU Healthcare afin d'améliorer les conditions de retraite des PSSP, il met en lumière le rôle essentiel que peut jouer le gouvernement pour soutenir les travailleurs qui n'avaient jusqu'ici pas accès à des régimes d'épargne-retraite en milieu professionnel. »

On estime à 300 000 le nombre de PSSP au Canada, et la plupart d'entre eux n'ont droit à aucune prestation de retraite dans le cadre de leur emploi. Ces personnes viennent en aide aux Canadiens dans les moments où ils sont le plus vulnérables, mais leur travail reste systématiquement sous-estimé et ne leur offre pas la sécurité financière dont bénéficient d'autres professionnels de la santé. Malgré leur rôle essentiel, ils continuent de faire l'objet d'une reconnaissance et d'une rémunération inéquitables par rapport à leurs collègues du secteur de la santé.

« Cette main-d'œuvre est en grande partie composée de femmes immigrantes qui accomplissent certaines des tâches les plus difficiles et les plus exigeantes sur le plan humain au sein de notre système de santé, souligne Tyler Downey, président de SEIU Healthcare. Nous devons faire preuve d'équité et de dignité, et reconnaître la valeur des soins accordés par les PSSP au fil des années. SEIU milite depuis plusieurs années pour améliorer les conditions de travail de ces professionnels, et Common Wealth travaille de concert avec nous depuis le début pour nous aider à mettre en place une solution de retraite adaptée à leurs besoins. »

Le syndicat SEIU Healthcare, qui représente plus de 68 000 professionnels de la santé de première ligne en Ontario, a été au cœur des efforts pour faire progresser les initiatives de sécurité financière à la retraite au nom des PSSP.

Le programme de prime d'épargne pour les PSSP est conçu de manière à encourager tant l'épargne initiale que l'épargne régulière. Les participants reçoivent une prime de 1 000 $ lors de leur première cotisation admissible, ainsi que d'autres primes à mesure qu'ils versent des cotisations supplémentaires.

La réussite de cette initiative servira de référence pour l'élaboration de politiques et de programmes futurs visant à améliorer les possibilités d'épargne-retraite des travailleurs n'ayant pas accès aux régimes de retraite traditionnels.

« C'est un point de départ, et non pas une fin en soi, affirme Alex Mazer. Il reste encore du chemin à faire. Pour mettre en place des solutions durables à long terme, nous devons démontrer que les PSSP veulent avoir accès à des outils de retraite et aspirent à utiliser de tels outils. »

À propos de Common Wealth

Comptant plus de 1 500 employeurs parmi ses clients à l'échelle du pays, Common Wealth est le fournisseur de régimes de retraite collectifs qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Grâce à sa plateforme technologique moderne et complète, cette société permet aux employeurs de toutes tailles de proposer des prestations de retraite concurrentielles, aide les participants à bâtir leur sécurité financière à long terme et fournit aux conseillers les outils nécessaires pour mieux servir leurs clients. Common Wealth a pour mission de permettre à tous les Canadiens d'accéder à la sécurité à la retraite. Sa plateforme a reçu le prix mondial de l'innovation décerné par Pensions & Investments dans la catégorie « Meilleure technologie ». Pour en savoir plus, rendez-vous au commonwealthretirement.com.

À propos de SEIU Healthcare

SEIU Healthcare est le plus grand syndicat du secteur des soins à domicile en Ontario. Il représente au total plus de 68 000 professionnels de la santé. Il joue un rôle de leader en plaidant pour des salaires équitables, des avantages sociaux et l'accès à la sécurité à la retraite pour les travailleurs de première ligne. SEIU Healthcare a créé my65+, le premier régime de retraite au Canada destiné aux professionnels de la santé à faible ou moyen revenu.

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.seiuhealthcare.ca ou au www.my65plus.ca/fr-ca/.

SOURCE Common Wealth Pension Services Inc.

Personne-ressource pour les médias : Chris Yeldon, Responsable du marketing, Common Wealth, [email protected]