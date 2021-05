-Un ambassadeur ayant soumis sa candidature sera sélectionné et recevra 10 millions de yens pour voyager à travers le Japon pendant un an-

OSAKA, Japon, 26 mai 2021 /CNW/ - Sekisui House, Ltd., la société immobilière de premier rang au Japon, a annoncé le lancement d'un programme ambassadeur « TRIP BASE STYLE » axé sur le voyage à partir du mois d'avril 2022. Ce programme, en collaboration avec les hôtels Fairfield by Marriott Michi-no-Eki, fait partie du projet innovateur « TRIP BASE » lancé précédemment en 2020, en collaboration avec Marriott International dans le but de redonner vie aux zones rurales du Japon en stimulant le tourisme et en encourageant les voyages expérimentaux dans les destinations et attractions méconnues du pays. Un ambassadeur sera choisi parmi les candidatures soumises le 30 septembre 2021, à 23 h 59 (heure normale du Japon), et l'ambassadeur sélectionné recevra 10 millions de yens fournis par Sekisui House pour voyager à travers le Japon pendant un an et partager ses aventures avec le monde entier à travers les médias sociaux. Un site Internet dédié à soumission de candidatures est maintenant disponible : https://tripbasestyle.com/ambassador-en/

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106644/202105114724/_prw_PI1fl_P4wYsKlq.jpg

Photo 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106644/202105114724/_prw_PI4fl_9nD9I91r.jpg

YouTube : https://youtu.be/oTniDWIj29k

Photo 2 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106644/202105114724/_prw_PI2fl_cWJ0H2cA.jpg

Les candidats doivent être âgés d'au moins 20 ans, enthousiastes à propos des voyages et du Japon, soucieux de l'environnement et capables de suivre les procédures de prévention des infections. Les personnes vivant à l'étranger et possédant un visa valide au Japon, ainsi que les citoyens étrangers résidant au Japon, ont aussi le droit de soumettre leur candidature. Les candidats doivent posséder un compte Twitter ou Instagram et doivent partager ce qu'ils aimeraient accomplir en tant qu'ambassadeurs en utilisant le mot-clic #MyTripBaseStyle. Le message partagé avec le mot-clic ainsi que les autres publications régulières du candidat sur les médias sociaux seront pris en considération lors du processus de sélection. L'ambassadeur peut garder son emploi habituel s'il est possible de le faire à distance tout en participant à ce programme.

Photo 3 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106644/202105114724/_prw_PI5fl_1uhb5V5N.jpg

L'ambassadeur « TRIP BASE STYLE » organisera sa propre aventure pour partir à la rencontre des gens et à la découverte de la culture, de la cuisine et des attractions uniques des environs des emplacements Michi-no-Eki. L'ambassadeur pourra apprendre de nouvelles recettes à partir d'ingrédients locaux, planter du riz avec des agriculteurs locaux et participer à des festivals locaux. Grâce aux hôtels Fairfield by Marriott qui constituent un camp de base pour les voyages en milieu rural, l'ambassadeur pourra se rendre d'un Michi-no-Eki à un autre pour découvrir le véritable caractère des destinations uniques et magnifiques du Japon. (https://candlewickcoltd.egnyte.com/dl/Vc1q1Pz7s2/).

Photo 4 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106644/202105114724/_prw_PI6fl_SqW0P42g.jpg

Pour plus de détails à propos du programme ambassadeur « TRIP BASE STYLE », visitez le site https://tripbasestyle.com/ambassador-en/.

SOURCE Sekisui House, Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sakito Motoe/Tatsuro Iwamoto, Agence des relations publiques, Sekisui House, Ltd., +81-6-6440-3021, [email protected] Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Sekisui House : https://www.sekisuihouse.co.jp/request/global/contact/inquiry.html