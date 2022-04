Lancement d'un nouvel appel de projets visant à soutenir l'engagement des leaders municipaux et des communautés autochtones en matière de coopération climatique municipale

QUÉBEC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - L'innovation au sein de nos collectivités est indispensable pour relever avec succès les défis liés aux changements climatiques, et la collaboration internationale est l'une des clés de ce succès. Dans l'objectif de favoriser l'acquisition au Québec des meilleures pratiques et technologies disponibles dans le monde, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lance un nouvel appel de projets qui s'adresse aux organismes municipaux ainsi qu'aux communautés autochtones. Ce nouvel appel de projets contribuera aussi à faire rayonner les innovations québécoises en matière de lutte contre les changements climatiques à l'étranger. Une enveloppe globale de 100 000 $ découlant du Plan pour une économie verte 2030 y est réservée.

Ainsi, les organismes municipaux et communautés sélectionnées auront accès à une aide financière qui leur permettra, par exemple, d'organiser des événements internationaux au Québec, de participer à des événements internationaux à titre d'experts, de promouvoir des technologies québécoises innovantes ou encore d'adapter une méthodologie ou une technologie innovante et inspirante au contexte québécois.

Le soutien financier gouvernemental pourra atteindre jusqu'à 20 000 $ par requérant et couvrir jusqu'à 75 % du coût total des dépenses admissibles, y compris les honoraires professionnels, les dépenses associées aux activités de communication et les frais de transports. Un organisme pourra présenter plus d'un projet.

La date limite pour soumettre un projet est le lundi 30 mai 2022.

Fait saillant :

Cet appel de projets s'inscrit dans la mesure 4.2.3.2 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à soutenir des initiatives québécoises et multilatérales de coopération climatique internationale.

Liens connexes :

Pour des renseignements additionnels sur l'appel de projets : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/cooperation-climatique-municipale/index.htm.

Pour en savoir plus sur le Plan pour une économie verte 2030.

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques