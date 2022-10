SÉOUL, Corée du Sud, 7 octobre 2022 /CNW/ -- Le lancement officiel le 6 octobre de « Hero Blaze : Three Kingdoms » sur le Google Play Store et l'Apple App Store par l'éditeur et développeur de jeux, NATRIS, également connu pour être une plateforme NFT du métavers, attire l'attention des joueurs du monde entier. Avant même le lancement, pendant la période de préinscription, « Hero Blaze : Three Kingdoms » apparaissait sur le Google Play Store, ce qui a suscité beaucoup d'attentes.

Lancement d’un nouveau jeu mobile de type « jouer pour gagner de l’argent » : « HERO BLAZE : THREE KINGDOMS »

Ce lancement mondial aura lieu dans toutes les régions du monde sauf le Japon, Taïwan, Hong Kong, Macao et la Chine. Pour ces régions, à l'exception de la Chine, le lancement est prévu en octobre.

Le développeur NATRIS a organisé divers événements pour célébrer le lancement mondial et accueillir les utilisateurs du monde entier. Il vous suffit d'ouvrir une session pour débloquer le héros Zhuge Liang de niveau sept étoiles, le niveau le plus élevé, et réaliser des quêtes quotidiennes afin de gagner des billets qui vous permettront de tirer au hasard des « Mudol Stones ». Dans « Hero Blaze : Three Kingdoms », les joueurs peuvent obtenir des « Mudol Stones » à travers divers jeux et systèmes et les échanger sur le site officiel contre des jetons MUDOL2 (le jeton MUDOL2 est coté sur Huobi et MEXC).

« La propriété intellectuelle de Three Kingdoms sur laquelle se base le jeu ‟ Hero Blaze : Three Kingdoms ˮ est appréciée dans le monde entier et compte de nombreux amateurs. Le jeu a été très bien accueilli en Corée. Son lancement en Asie et au niveau mondial a été possible grâce au soutien de tous les fidèles utilisateurs qui y ont joué, explique un porte-parole de NATRIS. Nous ne ménagerons aucun effort au cours des prochaines années pour améliorer davantage le service du jeu pour nos utilisateurs. »

Par ailleurs, la vidéo promotionnelle de « Hero Blaze : Three Kingdoms » a été publiée sur YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

En outre, les dernières nouvelles sur « Hero Blaze : Three Kingdoms » sont disponibles sur le site officiel et sur Discord .

Aperçu du jeu

Nom : « Hero Blaze : Three Kingdoms »

Genre : RPG pour joueurs occasionnels

Plateforme : iOS / Android

iOS : https://apps.apple.com/us/app/id1599064729

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natris.samplrebirthlite.kr

Date de lancement : 6 octobre 2022

Site Web officiel : https://heroblaze3kd.io/

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Discord : https://discord.com/invite/heroblaze3kd

Demandes de renseignements : https://natris.oqupie.com/portals/1652

