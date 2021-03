Lancement d'un nouveau guide novateur pour les personnes immigrantes qualifiées

TORONTO, le 11 mars 2021 /CNW/ - Le magazine Immigrants canadiens et le Moulin Microcrédits se sont associés pour procéder au lancement du Guide de réussite professionnelle pour immigrants qualifiés (http://immigrantscanadiens.ca/), une nouvelle ressource pour aider les personnes immigrantes formées à l'étranger à surmonter les obstacles à l'emploi au Canada.

Plus de 400 000 personnes immigreront au Canada chaque année au cours des trois prochaines années*, il est donc crucial d'aider les personnes immigrantes qualifiées à réussir, surtout dans le cadre de l'annonce du gouvernement fédéral d'un plan visant à accueillir plus de 1,2 million de résidents permanents d'ici 2023.

Les expériences passées démontrent que des années peuvent s'écouler avant que des personnes immigrantes diplômées à l'étranger puissent relancer leur carrière dans leur domaine professionnel au Canada. Ceci en raison d'obstacles à l'emploi comme la reconnaissance des titres de compétence de l'étranger et le manque d'expérience de travail au Canada. Le Guide de réussite professionnelle pour immigrants qualifiés a été conçu pour les aider à surmonter ces défis. Ce guide est une feuille de route pour les personnes formées à l'étranger qui indique, étape par étape, la marche à suivre pour mener à bien leur parcours professionnel au Canada. Il offre aux personnes immigrantes qualifiées les informations dont elles ont besoin pour faire valoir leurs compétences sur le marché du travail canadien et apprendre des stratégies qui leur permettront de réaliser leurs ambitions professionnelles.

« Le taux d'immigration au Canada va continuer d'augmenter et contribuera au renforcement de l'économie et à la croissance de la population au Canada maintenant et après la période difficile que nous traversons », dit Sanjay Agnihotri, éditeur d'Immigrants canadiens, une plateforme multimédia nationale qui se consacre à aider les personnes immigrantes à s'épanouir au Canada. « Notre objectif est d'assurer la réussite des nouvelles et nouveaux arrivants en leur offrant les informations et les conseils dont elles et ils ont besoin. »

« Nous sommes conscients qu'offrir un prêt à faible taux d'intérêt n'est qu'une partie du soutien dont une personne immigrante qualifiée a besoin pour s'épanouir professionnellement au Canada. Nous sommes ravis de nous associer à Immigrants canadiens pour créer cette précieuse ressource, laquelle regroupe et enrichit les importantes informations que nous avons développées, tout en offrant des prêts et un soutien à plus de 5 700 personnes immigrantes qualifiées depuis les 15 dernières années », dit Claudia Hepburn, directrice générale du Moulin Microcrédits.

Le guide présente du contenu actuel, stratégique et inspirant, de même que des conseils d'experts, offrant aux personnes immigrantes qualifiées des informations utiles sur les tendances dans la recherche d'emploi, les compétences professionnelles recherchées, les prêts abordables et les titres de compétence.

Ce guide est offert gratuitement aux utilisateurs et des articles sont publiés deux fois par semaine à partir de maintenant jusqu'au 16 avril 2021 sur http://immigrantscanadiens.ca/.

Au sujet d'Immigrants canadiens

Immigrants canadiens, une plateforme multimédia nationale qui se consacre à aider les personnes immigrantes à réussir au Canada attire plus de 400 000 lecteurs et plus de 100 000 visiteurs en ligne par mois. La plateforme offre du contenu, des ressources et des événements sur les carrières, l'éducation et l'établissement au pays. Immigrants canadiens est le producteur de foires nationales pour les personnes immigrantes au Canada et une division de Metroland Media Group, une entreprise dynamique de médias comptant plus de 100 journaux communautaires et quotidiens imprimés et en ligne, de même que des sites Web novateurs dont wheels.ca, goldbook.ca, flyerland.ca et localwork.ca.

*Source : plan de niveaux d'immigration 2021 à 2023

Au sujet du Moulin Microcrédits

Le Moulin Microcrédits, le plus important organisme de bienfaisance au Canada fournissant des micro-prêts aux personnes immigrantes et réfugiées diplômées à l'étranger, s'attaque au sous-emploi des nouvelles et nouveaux arrivants qualifiés au Canada. En offrant des prêts abordables à faible taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 15 000 dollars pour payer les frais de titres de compétence, d'un permis, de formations ou de perfectionnement professionnel, nos clientes et nos clients peuvent réaliser leurs ambitions professionnelles et convertir le potentiel en prospérité, pour elles, pour eux et pour le Canada. Le Moulin Microcrédits, fondé en 2005, est un organisme de bienfaisance enregistré soutenu par des donateurs, des gouvernements, des commanditaires et des organismes subventionnaires.

SOURCE Canadian Immigrant Magazine

Renseignements: CONTACTS POUR LES MÉDIAS : *** Immigrants canadiens, Laura Jackman, [email protected]

Liens connexes

www.canadianimmigrant.ca