Lancement d'un générateur de contenu pédagogique - Alléger la charge de travail des enseignants grâce à l'IA

QUÉBEC, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Oplan, une entreprise québécoise leader en gestion de classe francophone, lance un nouvel outil propulsé par l'IA qui génère des situations de lecture personnalisées répondant aux critères de qualité de contenu du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ). Cette technologie de pointe permet aux enseignant.es du primaire d'économiser du temps, et ce, en quelques clics seulement.

En moins de deux minutes, l'enseignant.e peut créer tout type de situation de lecture souhaitée, tel que des textes narratifs, descriptifs et explicatifs. L'interface simplifiée de l'outil rend l'utilisation de l'intelligence artificielle accessible à tous les enseignant.es, même à ceux et celles qui possèdent très peu de connaissances en informatique ou avec les technologies en général. De plus, le contenu pédagogique généré est complètement personnalisable, en fonction des besoins précis de l'enseignant.e :

Niveau académique : De la première à la sixième année du primaire, adapté aux exigences du programme du MEQ.

Nombre de mots : Personnalisé pour correspondre aux capacités de lecture des élèves en fonction de leur degré scolaire.

Temps de verbe priorisé : Sur mesure, en fonction des objectifs d'apprentissage choisis.

Type de questions : De repérage, d'inférence ou à court développement, selon l'intention pédagogique. D'autres types de question s'ajouteront au cours des prochains mois

Thème désiré : Des animaux aux sports, en passant par les voyages et même l'actualité, les enseignants peuvent choisir des thèmes qui captivent réellement l'intérêt de leurs élèves.

Un outil efficace et motivant

En plus de faire économiser du temps aux enseignant.es dans le développement d'activités d'apprentissage, cette technologie de pointe favorise la motivation scolaire des élèves. Le fait de pouvoir choisir le thème des situations de lecture permet aux enseignants de s'assurer que le texte généré correspond aux intérêts de leurs élèves, les encourageant ainsi à lire.

La technologie développée par Oplan assure aussi l'inclusion des enfants à besoins particuliers, car ceux-ci ont souvent des intérêts précis qui ne coïncident pas nécessairement à ceux des autres enfants. Dans le même ordre d'idées, l'outil permettra bientôt de générer un texte similaire, mais de choisir le degré de difficulté pour s'adapter aux besoins de l'élève.

« Chez Oplan nous sommes profondément engagés à mettre la technologie au service des enseignants du Québec, afin de leur offrir des outils efficaces et simples, qui permettent d'alléger leur tâche. Avec le générateur de situation de lecture, nous contribuons à optimiser leur gestion de classe tout en favorisant la réussite de leurs élèves. Cet outil n'est qu'un aperçu de ce que nous comptons développer au cours des prochains mois pour les soutenir davantage. D'ailleurs, nous souhaitons remercier nos partenaires financiers, collaborateurs et partenaires, notamment Hectiq.AI, pour l'apport scientifique derrière cette innovation. »

-Yann Giroux, PDG d'Oplan

« Depuis des décennies, les textes proposés aux enseignant.es portent sur des thèmes rarement intéressants pour les élèves, notamment pour ceux et celles habitant hors des grands centres au Québec. Notre générateur complètement personnalisable permet de créer des textes de très grande qualité, adaptés aux réalités régionales. Par exemple, le texte peut traiter de la pêche en Gaspésie, des relations avec les communautés autochtones ou encore des athlètes ou artistes locaux. Les possibilités sont infinies! »

-Dave Tardif, VP Éducation et conseiller pédagogique, Oplan

À propos d'Oplan

Oplan est une plateforme de gestion de classe reconnue pour sa flexibilité et son approche axée sur les enseignants et sur le développement de l'autonomie des élèves. Disponible au Québec, aux États-Unis et en Europe, elle simplifie l'organisation et la planification des activités pédagogiques tout en tenant compte des réalités des classes modernes.

Pour voir concrètement comment l'outil fonctionne, consultez cette vidéo.

