Le programme est fondé sur la technique d'élimination sûre des amalgames de mercure (Safe Mercury Amalgam Removal Technique, SMART) de l'IAOMT. Il s'agit d'une série de précautions spéciales que les dentistes peuvent prendre pour protéger les patients, le personnel de leur cabinet, eux-même ainsi que l'environnement, en diminuant considérablement les niveaux de mercure qui peuvent être rejetés pendant le processus d'élimination des amalgames. Le cours de l'IAOMT comprend des articles pertinents de revues à comité de lecture sur le sujet, ainsi que des activités vidéo et des ressources scientifiques pratiques qui expliquent le but des mesures de sécurité et la façon de les appliquer dans un contexte clinique.

« C'est un moment historique pour la dentisterie, explique David Edwards, D.M.D, président de l'IAOMT. Les matériaux d'obturation dentaire de couleur argentée contenant du mercure sont utilisés depuis les années 1800 et le sont encore aujourd'hui. Cependant, les nations du monde ont récemment convenu de réduire l'utilisation du mercure dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) Convention de Minamata sur le mercure. Il est donc grand temps que les dentistes apprennent ces pratiques essentielles et à jour en matière de sécurité relative au mercure. »

L'IAOMT a examiné les publications scientifiques sur le mercure dentaire depuis la création de l'organisme sans but lucratif en 1984. Cette recherche a amené le groupe à sensibiliser les autres à l'importance de mettre fin à l'utilisation du mercure, une neurotoxine connue, dans les amalgames dentaires, en raison des risques graves qu'elle pose pour la santé des patients et des professionnels des soins dentaires et des effets dévastateurs des rejets nocifs de mercure dentaire dans l'environnement.

L'IAOMT est un membre accrédité du Partenariat mondial sur le mercure du PNUE et a participé aux négociations menant à la Convention de Minamata sur le mercure. À titre d'experts, les représentants de l'IAOMT ont également témoigné de la nécessité de mettre fin à l'utilisation du mercure dentaire devant le Congrès américain, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, Santé Canada, le ministère de la Santé des Philippines, le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux de la Commission européenne, et d'autres organismes gouvernementaux du monde entier.

