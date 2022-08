Lancement d'un appel de projets pour les organismes offrant des services d'incubation et d'accélération - Une enveloppe de 25 M$ pour soutenir le développement des entreprises technologiques innovantes

QUÉBEC, le 12 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation lance un appel de projets afin d'appuyer les organismes à but non lucratif qui offrent des services d'incubation et d'accélération aux entreprises technologiques innovantes à fort potentiel de croissance.

Une enveloppe de 25 millions de dollars issue de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) est disponible jusqu'en 2027 pour financer les projets retenus.

L'aide peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses admissibles et atteindre 500 000 $ par année, par organisme, pour une période maximale de trois ans. Le cumul des contributions financières des différents ordres de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) ne peut excéder 80 % des dépenses totales admissibles.

La performance des organismes sera notamment évaluée en fonction :

des résultats atteints, de la qualité des services offerts et de la croissance des entreprises accompagnées;

de leur rôle dans l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant;

de leurs alliances et de l'importance des partenariats établis;

de leur capacité à créer de la richesse sociale et à réaliser leurs interventions dans le respect des principes de développement durable.

Les organismes sont invités à consulter les documents de l'appel de projets sur cette page Web et à soumettre leur candidature avant le 17 octobre 2022.

Citation :

« Avec la SQRI2, on veut miser sur une approche de financement aux incubateurs et aux accélérateurs performants qui va permettre de mieux accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance et de créer les futurs champions. Cette formule offre un appui financier pour soutenir les plus prometteuses d'entre elles et les aider à se développer plus rapidement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Cet appel de projets s'adresse aux organismes dont la mission première est d'offrir des services d'incubation et d'accélération pour mieux accompagner les entreprises technologiques innovantes.

propose une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Plus de 7,5 milliards de dollars seront investis d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation. Des crédits de 110 millions de dollars y sont prévus pour appuyer l'entrepreneuriat technologique innovant.

