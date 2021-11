Lancement d'un appel de projets pour la mise en place de politiques familiales municipales

QUÉBEC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie des familles, le gouvernement du Québec lance un appel de projets dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales (PFM).

L'investissement pour 2021-2022, qui s'élève à 413 915 $, permettra aux municipalités et aux municipalités régionales de comté (MRC) de développer des services et des infrastructures pour mieux soutenir les familles vivant sur leur territoire. Les municipalités et MRC intéressées doivent soumettre leur projet d'ici le 17 décembre 2021.

Depuis la création de ce Programme en 2002, 884 municipalités et MRC se sont dotées ou sont en voie de se doter d'une politique familiale municipale.

Citation :

« Au cours des derniers mois, notre gouvernement a multiplié les occasions d'offrir du soutien aux familles québécoises par l'intermédiaire de plusieurs appels de projets. C'est maintenant au tour des municipalités et MRC de répondre présentes. Ce sont des partenaires de proximité qui connaissent les besoins des familles établies sur leur territoire. L'élaboration et la mise en œuvre d'une politique familiale municipale peuvent véritablement améliorer l'organisation familiale. C'est en travaillant ensemble que nous contribuerons, ultimement, à l'épanouissement des enfants de partout au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Une municipalité forte, ça passe par un milieu de vie qui répond aux besoins de ses citoyennes et citoyens. En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, j'invite les municipalités et les MRC à adopter une politique familiale municipale et à soumettre leur projet dès maintenant. Comme le dit si bien mon collègue, la mise en commun de nos actions améliorera les conditions de vie des familles de nos régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

L'appel de projets se déroule jusqu'au 17 décembre 2021 et bénéficie, pour l'année 2021-2022, d'un budget total de 413 915 $.

bénéficie, pour l'année 2021-2022, d'un budget total de 413 915 $. Les municipalités de moins de 100 000 habitants, les MRC et les conseils de bande sont les clientèles admissibles au programme.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le Programme de soutien aux politiques familiales municipales

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]