Lancement d'un appel de projets pour la création de 226 places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance dans la région des Laurentides

QUÉBEC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux besoins grandissants de plusieurs familles du Québec, le gouvernement du Québec lance un appel de projets pour la création 4359 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance. La région des Laurentides bénéficiera de 226 nouvelles places.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui en réaffirmant son engagement à résorber le déficit de places et à passer à l'état d'équilibre.

La ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, ainsi que les députées de Bertrand, Mme Nadine Girault, de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, et d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, se réjouissent de cette annonce qui profitera à de nombreuses familles.

Les places seront réparties de la façon suivante entre les territoires de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.

Nom du territoire de bureau coordonnateur Total de places MRC des Pays-d'en-Haut 32 MRC des Laurentides 194

En parallèle de l'appel de projets annoncé aujourd'hui, 850 places subventionnées sont présentement en développement sur le territoire des Laurentides. Ces places ont été octroyées dans de précédents appels de projets dont le développement est présentement accéléré grâce au Plan d'accélération de l'accessibilité des places (PAAP) annoncé par le ministre de la Famille en février 2019.

Citations :

« L'objectif de ce nouvel appel de projets est simple, mais évocateur : cibler où se trouvent les besoins réels. Notre gouvernement a élaboré un appel de projets qui vise précisément les régions avec les manques de places les plus criants. Les services de garde éducatifs à l'enfance contribuent non seulement au développement du plein potentiel de nos tout-petits, mais permettent également aux parents de contribuer à l'économie québécoise. En cette période difficile pour l'économie du Québec, il est donc essentiel de développer ces places rapidement. Nous avons un réseau de la petite enfance d'une grande qualité, à l'avant-garde sur la scène mondiale. Il faut donc continuer de le développer, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui concernant le lancement de l'appel de projets pour la création de nouvelles places subventionnées dans les services de garde. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes familles de la région des Laurentides. C'est tout le Québec qui sort gagnant des investissements dans le domaine de la petite enfance. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Parmi les 4359 places annoncées aujourd'hui, 2500 nouvelles places subventionnées ont été annoncées dans le dernier budget 2019-2020 du gouvernement du Québec.

Par ailleurs, 1849 places ont été octroyées au cours des dernières années, mais n'ont pas été créées soit parce qu'elles ont été retournées volontairement par les demandeurs ou parce qu'elles ont été récupérées par le Ministère.

Les demandeurs intéressés à déposer un projet ont jusqu'au 15 janvier 2021.

Cet appel de projets s'inscrit dans le Plan d'accélération de l'accessibilité des places en services de garde éducatifs à l'enfance, annoncé en 2019, qui comporte plusieurs mesures concrètes pour la réalisation des projets de places subventionnées.

L'appel de projets vise à créer des places dans les territoires de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial qui sont actuellement les plus en déficit.

Lien connexe :

Pour tous les détails sur l'appel de projets : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/nouvelles-places/appel-de-projets/Pages/appel-projets-2020-nouvelles-places.aspx

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]; Lauréanne Fontaine, Attachée de presse de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, 418 558-7701, [email protected]