Lancement d'un appel de projets pour favoriser l'engagement paternel et la coparentalité

QUÉBEC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de soutenir la participation active des parents au développement et au bien-être de leurs enfants et de favoriser l'engagement des pères auprès d'eux, le gouvernement du Québec lance un appel de projets dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives favorisant l'engagement paternel et l'exercice de la coparentalité. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui.

Rappelons que ce programme vise à promouvoir, à valoriser et à encourager l'engagement paternel, et ce, dès la période prénatale, dans une perspective de prise en charge équitable des responsabilités familiales. Il soutient financièrement le développement et la mise en œuvre d'initiatives favorisant un partage plus équitable des responsabilités parentales concernant, notamment, la répartition des tâches et les soins donnés aux enfants. Il a aussi pour objectif de soutenir le développement et l'adaptation d'activités et de services qui contribuent à un engagement accru des pères auprès de leurs enfants.

Citation :

« Étant moi-même père, je sais que les responsabilités en lien avec la vie familiale sont nombreuses et qu'elles peuvent difficilement être accomplies par un seul parent. De plus, j'ai pu constater que différentes perceptions et attentes à l'égard de l'implication des pères persistent malheureusement dans plusieurs domaines. Le plein engagement des deux parents est important, et c'est pourquoi je suis très heureux du lancement de cet appel de projets qui permettra, à terme, d'offrir des moyens concrets aux pères pour qu'ils s'impliquent pleinement dans le développement de leurs enfants. On ne dira jamais assez combien l'engagement des parents est essentiel au mieux-être des tout-petits. La situation actuelle occasionnée par la pandémie nous a aussi démontré l'importance des organismes communautaires et des services de garde éducatifs à l'enfance. Je les encourage fortement à soumettre leur projet pour ainsi appuyer davantage les parents dans leur rôle et les aider à répartir équitablement toutes les responsabilités familiales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je suis très heureuse que des initiatives soient mises en œuvre pour l'atteinte de l'égalité et le partage des responsabilités entre les femmes et les hommes dans l'éducation des enfants. Ces projets permettront aux pères d'être davantage impliqués et mieux outillés pour réaliser pleinement leur rôle. À plus grande échelle, ces initiatives permettront aussi des changements dans les pratiques et dans les perceptions de la place du père au sein de la vie de famille. C'est une excellente nouvelle! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'appel de projets se déroule jusqu'au 23 décembre 2021 et bénéficie, pour l'année 2021-2022, d'un budget total de 1,7 million de dollars. De ce montant, 500 000 $ proviennent de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 (Stratégie égalité).

bénéficie, pour l'année 2021-2022, d'un budget total de 1,7 million de dollars. De ce montant, 500 000 $ proviennent de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 (Stratégie égalité). Le Programme entre en vigueur le 17 novembre et se termine le 31 mars 2023.

Le montant maximal de l'aide financière sera de 50 000 $ par projet. Les demandeurs admissibles à ce programme sont :

les organismes communautaires qui sont en activité depuis au moins deux ans et dont les activités et la mission sont liées de près aux orientations et aux objectifs du Programme, notamment :



les organismes communautaires Famille,





les organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie,





les organismes communautaires travaillant auprès des pères,





les organismes autochtones d'action communautaire, situés sur communauté ou hors communauté;



les regroupements nationaux d'organismes communautaires, y compris les regroupements nationaux d'organismes autochtones d'action communautaire, situés sur communauté ou hors communauté, dont les activités et la mission sont liées de près aux orientations et aux objectifs du Programme;



les centres de ressources périnatales;



les centres de pédiatrie sociale en communauté;



les services de garde éducatifs à l'enfance.



les communautés et les nations autochtones reconnues par l'Assemblée nationale du Québec;



l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador ainsi que ses commissions.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage, consultez le Programme de soutien financier aux initiatives favorisant l'engagement paternel et l'exercice de la coparentalité.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]