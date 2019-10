Lancement d'un appel de projets pour contrer l'homophobie et la transphobie

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, Mme Sonia LeBel, annonce le lancement de l'appel de projets 2019-2020 du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie (PLCHT).

Chaque année, ce programme d'aide financière concrétise des initiatives novatrices en matière de prévention de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre, et en matière de sensibilisation à cette discrimination. Il soutient également des projets qui font la promotion des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ).

Cette année, une priorité sera attribuée aux initiatives visant :

les réalités spécifiques des Autochtones LGBTQ et bispirituels;

la prévention des violences sexuelles pouvant être commises envers les personnes de diversités sexuelles et de genre ainsi que la lutte contre ces violences;

la formation destinée aux intervenants travaillant auprès des personnes LGBTQ victimes de violences sexuelles;

la création d'activités de sensibilisation à la violence dans les relations intimes chez les personnes de diversités sexuelles et de genre;

le renforcement du milieu communautaire engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie en région.

Les organismes à but non lucratif sont invités à transmettre leur proposition de projet au plus tard le 29 novembre 2019 à 16 h 30.

Citations

« Chaque année, le programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie soutient la concrétisation d'initiatives innovantes et significatives dans le milieu LGBTQ. Le gouvernement du Québec reconnaît le rôle de premier plan que jouent les organismes dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est pourquoi nous estimons si important de soutenir l'action communautaire. Je suis fière que notre gouvernement réitère son engagement dans la promotion et la protection des droits des personnes de diversités sexuelles et de genre. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

« Une fois de plus, le programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie accorde une priorité d'attribution aux projets répondant aux réalités spécifiques des Autochtones LGBTQ et bispirituels. Cette initiative gouvernementale sera certainement bénéfique à leur qualité de vie, tant au sein des communautés autochtones qu'en milieu urbain. En soutenant des organismes LGBTQ dédiées aux réalités des Premières Nations et des Inuits, le gouvernement du Québec assure l'existence de ressources pouvant venir en aide aux Autochtones LGBTQ et bispirituels victimes d'homophobie ou de transphobie. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

Informations complémentaires

Le programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie a été instauré en 2011. Il a été reconduit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022. Il s'agit du huitième appel de projets de ce programme.

Depuis sa création, le programme a assuré la réalisation de 137 projets de sensibilisation à la discrimination envers les personnes de diversités sexuelles et de genre ainsi qu'à la prévention de cette discrimination. Il totalise ainsi une aide financière de près de 3,2 millions de dollars.

Lien connexe

Le Guide d'information 2019-2020, le formulaire de demande d'aide financière et les coordonnées du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie sont accessibles sur le site Web du ministère de la Justice, sous l'onglet Programme d'aide financière de la page suivante : www.justice.gouv.qc.ca/homophobie.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Renseignements: Source : Nicky Cayer, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, 418 643-4210; Renseignements : Paul-Jean Charest, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 644-3947, poste 20932