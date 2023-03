Lancement d'un appel d'intérêt pour les entreprises qui développent des technologies innovantes en soutien à domicile

QUÉBEC, le 15 mars 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer que le Bureau de l'innovation en santé et en services sociaux lance un appel d'intérêt pour inviter les entreprises en technologies médicales et de santé numérique à proposer leurs technologies en vue de mieux soutenir l'offre de soins et services en soutien à domicile. Cela s'inscrit dans la priorité du gouvernement d'effectuer un virage majeur en soutien à domicile afin de permettre aux personnes aînées de demeurer à domicile le plus longtemps possible.

Les entreprises intéressées doivent proposer une technologie innovante sur le point d'être commercialisée et qui viendra combler les besoins exprimés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. La technologie soumise doit améliorer :

le développement de l'autonomie des usagers et usagères et la prévention de leur santé physique et mentale;

le soutien aux activités du personnel par des outils visant à réduire la complexité des tâches, la charge de travail et les risques liés à la santé et à la sécurité;

les processus internes en soutien à domicile de façon à maximiser le temps consacré à l'offre de soins et de services aux usagers.

Il est à noter que toute entreprise ou tout organisme sans but lucratif dont le projet répond à ces critères est admissible à l'appel d'intérêt. La date limite pour déposer sa candidature est le 14 avril 2023, à midi.

Citations :

« Le soutien à domicile est une priorité pour notre gouvernement. Plus que jamais, nous devons innover pour implanter les meilleures pratiques. Cela permettra à des milliers de Québécoises et de Québécois de rester à domicile le plus longtemps possible, s'ils le désirent. Nous avons besoin de l'appui de partenaires en innovation afin d'aider les équipes professionnelles dans leur travail, mais surtout pour permettre aux personnes aînées qui le souhaitent de demeurer à domicile en toute sécurité. J'invite donc les entreprises et les organismes en innovation en santé à nous accompagner dès maintenant pour les années à venir. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Pour les usagers et usagères, les projets soumis doivent notamment favoriser le maintien ou le développement des capacités, soutenir l'autonomie fonctionnelle et décisionnelle, prévenir la détérioration de la santé physique et mentale et éviter le recours inapproprié à l'urgence, à l'hospitalisation ou à l'hébergement.

Ils doivent également soutenir le personnel et le réseau en optimisant le suivi et la gestion de l'état de santé à distance pour faciliter la planification des visites, en diminuant le temps de traitement des tâches administratives effectuées par les intervenants et intervenantes, et en libérant du temps clinique.

Ils doivent par ailleurs faciliter la transmission de l'information et la communication entre les intervenants et intervenantes et les usagers et usagères, ainsi qu'optimiser l'évaluation et la gestion de l'évolution des besoins des usagers pour réduire, entre autres, la pression sur les listes d'attente, la charge de travail et les visites à l'urgence.

Liens connexes :

Les entreprises ou organismes intéressés peuvent consulter l'avis sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) ou le site du Bureau de l'innovation.

