Lancement d'Apple Music for Business Présenté par PlayNetwork

NEW YORK, 20 Novembre 2019 /CNW/ - PlayNetwork, en collaboration avec Apple Music, a lancé aujourd'hui un nouveau service de musique destiné aux entreprises. Apple Music for Business, présenté par PlayNetwork, permet aux entreprises, notamment les détaillants, les restaurants et les hôtels, de créer un son unique pour leur marque, leur permettant d'approfondir le lien, les affinités et la fidélité unissant leur marque et leur clientèle. De plus, ce service assure la rémunération des artistes et des créateurs pour le fruit de leur travail.

Apple Music for Business a déjà conclu des ententes avec de nombreuses entreprises phares telles que Harrods, Levi's, PizzaExpress, Everyman Cinema et les magasins Apple Store.

Apple Music for Business permet aux entreprises de diffuser un mélange varié de pièces tirées d'Apple Music et de listes de lecture personnalisées qui reflètent leur marque respective et trouvent écho auprès de leurs clients. De puissants outils, notamment l'application Apple Music for Business, facilitent la planification et la gestion de la musique, et une plate-forme technologique flexible conçue pour les environnements d'entreprise fournit la fiabilité, l'évolutivité et le contrôle dont les entreprises ont besoin.

À l'heure actuelle, Apple Music for Business est offert dans 15 pays; d'autres régions devraient s'ajouter à la liste sous peu.

Véritable pionnier dans l'industrie, Apple Music for Business permet aux clients de découvrir les chansons qu'ils écoutent sur place, grâce à un programme marketing novateur alliant le numérique à des outils marketing en magasin. Cela permet aux entreprises d'ajouter du contenu musical à leurs canaux de marketing déjà en place et d'étendre leur portée de façon novatrice. Les experts en engagement de PlayNetwork contribuent à la planification, au lancement et à l'optimisation des campagnes et produisent des rapports afin de montrer aux entreprises comment leur stratégie musicale favorise l'engagement de la clientèle de bout en bout.

PlayNetwork, une société de Octave Group, est le fournisseur d'Apple Music for Business et est responsable du développement technologique, de la sélection de la musique, des licences, du marketing et des ventes. Il est également en relation directe avec les marques. Fournisseur mondial de services de musique commerciaux et de systèmes audio et visuels, PlayNetwork est partenaire de nombreuses marques parmi les plus renommées au monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site à l'adresse applemusicforbusiness.apple.

Point de vue de la direction

Ross Honey, PDG de Octave Group

« Les entreprises souhaitent offrir une expérience musicale exceptionnelle à leurs clients et nous sommes fiers de travailler avec Apple Music sur ce service. Apple Music possède les meilleurs curateurs musicaux et listes de lecture. Lorsque combinés à l'expertise de PlayNetwork en curation pour entreprise, nous sommes en mesure d'offrir le meilleur en matière de musique et de technologie. Ce service mise sur une musique choisie selon la marque et la fait résonner au-delà du magasin pour atteindre le cœur des consommateurs; on assiste alors à la formation de liens entre le client et la marque, tout en offrant aux spécialistes du marketing des renseignements nouveaux et un portrait plus clair de leur retour sur investissement dans la musique. »

