Lancement D'Agiska Coopérative

« Avec cette fusion, notre coopérative prend de l'ampleur et ses activités se dérouleront sur un très grand territoire. Notre priorité, c'est de conserver le lien de proximité avec nos membres, nos producteurs et notre clientèle. La prospérité des familles agricoles continuera d'être au cœur de toutes nos décisions d'affaires et Agiska Coopérative bénéficiera d'une position plus concurrentielle. Nous serons en mesure d'assurer la pérennité de notre réseau coopératif par l'optimisation de nos opérations. Nous voulons être plus efficaces, agiles et rentables pour mieux servir nos membres sur notre territoire », a souligné Guy Crépeau, président du conseil d'administration d'Agiska Coopérative et producteur de grandes cultures.

Agiska Coopérative

Avec un chiffre d'affaires de plus de 520 M$, Agiska Coopérative est l'une des plus importantes coopératives agricoles du Québec parmi les membres propriétaires de Sollio Groupe Coopératif. Issue de la fusion d'Agrilait, Comax, Montérégiennes et Sainte-Hélène, des coopératives implantées depuis plus d'un siècle dans leur communauté, Agiska Coopérative bénéficiera de leurs racines coopératives profondes ainsi que du savoir-faire de leurs employés. Agiska Coopérative constitue un leader économique et social dans le grand territoire couvrant la Montérégie et une partie du Centre-du-Québec. Avec ses deux divisions et ses deux filiales, elle concentre ses activités dans les secteurs de l'agricole, du détail, de la machinerie agricole et de la transformation laitière. Agiska Coopérative desserre 2350 membres producteurs et 3300 membres associés ou auxiliaires. Cette fusion positionne également la coopérative comme un employeur de premier plan dans la grande région du Yamaska, comptant sur l'expertise de près 800 employés.

« L'agriculture est au cœur de l'économie de notre région, un secteur essentiel qui fait face à beaucoup de changements. Ce nouveau modèle d'affaires, c'est notre réponse à la transformation de l'industrie. C'est pour les générations futures qu'on regroupe nos forces, pour voir plus grand tout en restant enraciné. C'est en nous réunissant sous un grand groupe qu'on va pouvoir se réinventer de façon durable pour mieux servir les familles agricoles d'ici, donner plus d'emplois aux gens d'ici et assurer la vitalité des communautés d'ici. », a déclaré Nathalie Frenette, cheffe de la direction d'Agiska Coopérative.

Sollio & Agiska Agriculture coopérative

Le partenariat entre Agiska Coopérative et Sollio Agriculture vise à regrouper l'ensemble des activités agricoles de la coopérative dans une coentreprise sans intermédiaire.

« Sollio & Agiska Agriculture coopérative permettra d'établir un lien direct entre notre grossiste, Sollio Agriculture, et les producteurs. Notre rôle comme coopérative est entre autres de répondre au souci de rentabilité des entrepreneurs agricoles qui souhaitent avoir des intrants de qualité à un prix compétitif. La qualité de notre service, c'est ce qui nous distingue auprès de nos membres, les propriétaires d'Agiska Coopérative. Ce partenariat nous permettra d'accéder à une offre de services adaptée et de bénéficier d'un fournisseur informé », a affirmé Christian Massé directeur général de la division agricole d'Agiska Coopérative et de Sollio & Agiska Agriculture coopérative.

« L'union de nos forces avec les coopératives locales nous permet de mieux comprendre les besoins des producteurs, grâce à leur expertise terrain. Pour assurer la pérennité des entreprises agricoles, comme fournisseur de produits et de services agronomiques, nous devons continuellement adapter notre offre à leur réalité. C'est ce que Sollio & Agiska Agriculture coopérative nous permettra de faire : mettre à la disposition de chaque producteur la force du plus grand réseau agricole canadien », a rappelé Casper Kaastra, chef de la direction de Sollio Agriculture.

À propos d'Agiska Coopérative

Enracinée dans sa communauté depuis plus de 100 ans, Agiska Coopérative est l'une des plus importantes coopératives agricoles du Québec. Leader économique et social dans le grand territoire couvrant la Montérégie, une partie du Centre-du-Québec et de l'Estrie, elle est parmi les membres propriétaires de Sollio Groupe Coopératif. Elle se spécialise dans quatre grands secteurs d'activités, soit l'agricole, le commerce de détail, la transformation laitière et la machinerie agricole. Issue de la fusion des coopératives Agrilait, Comax, Montérégiennes et Sainte-Hélène, elle possède un chiffre d'affaires de plus de 520 M$, regroupe près de 800 employés et desserre 2350 membres producteurs et 3300 membres associés ou auxiliaires. Pour plus d'information sur Agiska coopérative, visitez agiska.coop

À propos de Sollio Agriculture

Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, est un chef de file canadien dans le secteur de l'agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée, et bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte plus de 1 200 employés et a réalisé des ventes de 2 761 milliards de dollars en 2020 tant au Canada qu'à l'international. Pour plus d'information sur Sollio Agriculture, visitez sollio.ag.

Source : Agiska Coopérative et Sollio Agriculture

SOURCE Agiska Coopérative

