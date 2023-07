LANCEMENT AU CANADA DES IMPLANTS MAMMAIRES EN GEL DE SILICONE COHÉSIF À HAUTE RÉSISTANCE DE SIENTRA ® 

Ron Menezes, président et chef de la direction de Sientra, a déclaré : « L'approbation des implants de Sientra par Santé Canada représente une autre étape importante pour l'entreprise, qui poursuit son expansion stratégique sur les marchés internationaux. Nous sommes impatients de fournir aux consommatrices canadiennes la plus récente technologie générationnelle appuyée par nos données inégalées sur la sécurité, démontrées lors d'une étude clinique réalisée sur 10 ans, ainsi que par notre programme de garantie Platinum20MC, le meilleur du secteur. »

Des études cliniques ont montré que les implants mammaires de Sientra ont un faible taux de complication1 et que leur conception permet d'en améliorer la performance. RealSelf®2 a d'ailleurs accordé une note de 99 % aux implants mammaires de Sientra pour ce qui est de déterminer si ceux-ci en valent la peine. Ces implants en gel de silicone obtiennent ainsi la meilleure note dans leur catégorie aux États-Unis, où ils sont proposés depuis leur approbation par le Food and Drug Administration (FDA) américain en 2012. Le programme de garantie Sientra Platinum20MC offre la garantie la plus longue et la plus complète qui soit.

Les implants mammaires en gel de silicone cohésif à haute résistance de Sientra établissent une nouvelle norme esthétique au Canada. Les implants ronds et lisses sont conçus de façon à présenter un aspect plus volumineux et assurer une sensation naturelle. L'enveloppe en élastomère de silicone très durable, conçue pour minimiser le risque de déchirure, aide à conserver la forme des implants.

« Les implants mammaires Sientra offrent plus de choix et, grâce à la meilleure garantie du secteur, une proposition de valeur améliorée pour les Canadiennes qui envisagent une chirurgie esthétique pour des implants mammaires », a indiqué Dr Mario Luc, chirurgien plasticien et directeur médical de la Clinique Innovation à Laval, au Québec.

Sientra a trouvé le bon équilibre entre une sensation naturelle et un implant qui conserve sa forme. Sientra a développé un lien de pointe entre l'enveloppe extérieure et le gel. Avec d'autres implants, il n'y a pas de véritable jonction entre les composants extérieurs et intérieurs. Si l'implant est fragilisé ou présente un point faible, le taux de rupture augmente. Les implants de Sientra ont le taux de rupture le plus faible du secteur.

Pour en savoir plus sur les implants mammaires en gel de silicone cohésif à haute résistance de Sientra, veuillez consulter le site www.sientra.ca .

À propos de Sientra

Sientra, dont le siège social est situé à Santa Barbara, en Californie, est une entreprise de produits en médecine esthétique exclusivement axée sur la chirurgie plastique. L'entreprise a comme mission d'offrir des produits novateurs exclusifs et des partenariats inégalés qui font radicalement progresser la façon dont les chirurgiens plasticiens pensent, travaillent et soignent leurs patients. Sientra a mis au point un vaste portefeuille de produits aux caractéristiques distinctives sur le plan technologique, étayées par des tests de laboratoire indépendants et de solides résultats d'essais cliniques. Le portefeuille de produits d'entreprise au Canada comprend les implants mammaires en gel de silicone cohésif à haute résistance de Sientra, les premiers implants mammaires de cinquième génération approuvés par le FDA pour la vente aux États-Unis.

À propos de Clarion Medical Technologies

Clarion Medical Technologies, créée en 1989, est un fournisseur de premier plan de technologies médicales spécialisées offrant des produits de haute performance pour les applications d'esthétique, d'ORL, de gynécologie, de pneumologie, d'urologie et de vision. Clarion représente plus de 60 technologies, fournissant des produits et services de premier ordre aux hôpitaux, cliniques esthétiques et cabinets médicaux privés du Canada. Les produits de Clarion comprennent des technologies laser, des équipements diagnostiques, des soins de la peau, des produits de comblement esthétique, des lentilles intraoculaires, des lasers à fibre, de la formation clinique, de la sécurité des lasers, de l'aide technique et des services de réglementation et de marketing. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.clarionmedical.com .

