Pour la toute première fois, les Canadiens peuvent trouver des bâtonnets de bœuf Chomps Original sur Amazon et Natura Market.

CHICAGO, 6 août 2021 /CNW/ - La marque familiale Chomps, qui offre des collations saines à la viande comportant des protéines de la plus haute qualité et provenant de sources durables, annonce aujourd'hui son expansion très attendue au Canada. Les Canadiens peuvent maintenant acheter des bâtonnets de bœuf Chomps Original sur Amazon et Natura Market.

Le lancement sur le marché canadien a eu lieu neuf ans après le lancement de Chomps aux États-Unis, où elle est devenue la marque de collation de viande naturelle qui connaît la croissance la plus rapide dans les réseaux de magasins de détail conventionnels et d'aliments naturels.

« Depuis plusieurs années, les consommateurs canadiens demandent que Chomps soit offert chez les détaillants locaux, a déclaré Pete Maldonado, chef de la direction et cofondateur de Chomps. Amazon et Natura Market ne sont que la première étape de notre expansion au Canada, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à accroître la présence de Chomps ».

Fabriqués uniquement à partir d'ingrédients de la plus haute qualité, les bâtonnets Chomps Original sont faits de bœuf engraissé à l'herbe et issu de sources durables de la Tasmanie et de la Victoria, en Australie. Chaque bâtonnet au goût légèrement fumé et épicé contient 9 grammes de protéines et 90 calories et est sans sucre ajouté ni arômes artificiels. Comme toutes les collations de viande Chomps, ces bâtonnets de bœuf à saveur originale sont approuvés par Whole30, certifiés sans gluten, paléo et cétogène, et ne contiennent aucun des neuf principaux allergènes.

Les bâtonnets de bœuf Chomps Original sont disponibles sur Amazon à 28,99 $ pour un paquet de 10 et sur Natura Market à 2,99 $ par bâtonnet. Au cours des prochains mois, d'autres variétés de Chomps seront introduites sur le marché canadien. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour trouver un point de vente près de chez vous, visitez www.chomps.com.

À propos de Chomps

Chomps est la marque de collations de viande naturelle qui connaît la croissance la plus rapide dans les canaux de vente au détail naturels et conventionnels*. Elle fabrique des produits à partir de protéines de la plus haute qualité, provenant de sources durables et sans ingrédients cachés et nocifs. Tous les bâtonnets de viande Chomps sont faits de bœuf et de gibier engraissés à l'herbe ou de dindon élevé en liberté sans hormones ni antibiotiques. Les bâtonnets CHomps ne contiennent jamais de sucre, de soja, de produits laitiers, d'agents de conservation ou de colorants artificiels ajoutés, de MSG, de matières de remplissage, de liants ou de nitrates ou nitrites artificiels. De plus, Chomps est la seule collation de viande approuvée par Whole30, certifiée sans gluten, paléo et cétogène, vérifiée sans OGM et exempte d'allergènes. Visitez le site www.chomps.com pour obtenir de plus amples renseignements.

