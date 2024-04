Lanaudière - Fermeture d'un pont : rivière L'Assomption - Pourvoirie Coin Lavigne

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE, QC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture du pont H062-119 qui enjambe la rivière L'Assomption, sur le territoire public, derrière l'accueil de la pourvoirie Coin Lavigne dans le territoire non organisé (TNO) de Saint-Guillaume-Nord. Une inspection effectuée par le Ministère démontre que ce pont présente un danger pour le public, d'où l'importance pour les usagers et usagères de respecter la signalisation de circulation interdite en vigueur.

Coordonnées de la fermeture du pont :

Fermeture du pont H062-119 / Accueil de la Pourvoirie Coin Lavigne (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Pont H062-119

Situé sur la rivière L'Assomption, TNO Saint-Guillaume-Nord

Longitude : -73° 53' 49'' O

Latitude : 46° 22' 59'' N

Période de fermeture : Ce pont est fermé pour une durée indéterminée.

Pour plus de renseignements, les citoyens et citoyennes sont invités à communiquer avec le bureau de Sainte-Émélie-de-l'Énergie du Ministère au 450 886-0916.

Information :

Caroline Bujold

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

