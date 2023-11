Lambert & Olivier Notaires Inc. devient une Entreprise certifiée B Corp

BELOEIL, QC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Lambert & Olivier Notaires Inc. est fière d'annoncer, qu'en date du 19 septembre 2023, elle est devenue une Entreprise certifiée B Corp. L'équipe, dirigée par une femme et actuellement composée entièrement de femmes, s'est mobilisée pour travailler au mieux-être de la société et de ses parties prenantes. L'étude fait donc partie d'un mouvement mondial en faveur d'une économie plus inclusive, équitable et régénérée, tout en étant le premier bureau de notaires au Québec à recevoir cette certification.

La "Business for Good"- Faire des affaires différemment

Le concept de cette certification, repose sur l'idée que les entreprises à but lucratif qui choisissent de se doter d'une gouvernance inspirée, peuvent servir de levier à la communauté en se positionnant comme vectrices de changement face aux défis sociaux et environnementaux tout en contribuant à une société plus juste et plus inclusive :

"B Corp est un mouvement, dont la licence est octroyée par B Lab, un organisme à but non lucratif, qui a débuté aux États-Unis en 2006. Cette nouvelle façon de concevoir le rôle social de l'entreprise s'éloigne de l'idée traditionnelle selon laquelle le seul but d'une entreprise est de faire du profit, pour adopter une vision où elle s'imbrique comme partie prenante de la société, affirme Me Raphaëlle Olivier, propriétaire de Lambert & Olivier Notaires Inc. Plus populaire aux États-Unis et dans l'Ouest canadien, cette vision rejoint de plus en plus le Québec. On pense naturellement à Patagonia, dont on a beaucoup parlé récemment, mais aussi à de gros joueurs comme la Banque du Canada (BDC), Baleco, Frank and Oak ou Novalex, plus près de nous et qui ont également obtenu cette certification. L'idée est de faire partie de la solution et non du problème! »

Bien que l'étude de notaires soit déjà engagée dans la communauté et avec ses employées, elle veut en faire plus. C'est pourquoi, elle offrira bientôt un nouveau service d'accompagnement afin de soutenir les entreprises à but lucratif qui souhaiteraient joindre le mouvement B Corp.

Pour en savoir plus sur le réseau B Corp et ce qu'il implique, vous pouvez consulter la page suivante https://usca.bcorporation.net/fr/tout-savoir-sur-les-b-corp/ .

À propos de Lambert & Olivier Notaires Inc.

Lambert & Olivier Notaires Inc est une étude de notaires située à Beloeil et qui offre des services de notariat et de conseils juridiques depuis maintenant plus de 30 ans. L'étude a pour mission d'assurer la sécurité juridique et l'équilibre des conventions de ses clients. Elle vise également à favoriser l'accès à la justice en répondant aux besoins des communautés et minorités mal desservies par le système de droit traditionnel, en portant notamment son attention sur les communautés autochtones ou Inuit en matière de droit successoral ou sur la communauté LGBTQIA+ en matière de projet parental.

