WINNIPEG, MB, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Laivly, un chef de file du marché de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour les centres de contact, a remporté le Prix d'excellence en intelligence artificielle à la 9e édition du Sommet et prix 2022 de l'innovation en matière d'IPA présentés par UBS Forums.

Le Prix d'excellence en intelligence artificielle récompense les organisations qui appliquent des solutions d'IA en milieu de travail afin de relever des défis du monde réel. Laivly a été mis en nomination pour les résultats extraordinaires de sa plateforme automatisée assistée par l'intelligence artificielle, qui propose un centre de contact mondial, 24-7 Intouch, afin de soutenir les agents du service à la clientèle d'une entreprise de livraison de produits d'épicerie de premier plan.

En automatisant une part importante des vérifications effectuées manuellement, la plateforme d'IA de Laivly a réduit de 32 % la durée moyenne de traitement (DMT) des cas faisant l'objet d'une enquête pour fraude dans les 75 jours suivant la mise en œuvre, tout en améliorant considérablement l'exactitude.

« Le numérique occupe une place de plus en plus importante dans notre industrie, et en tant que chef de file de l'industrie dans le domaine de la technologie d'automatisation assistée, nous avons non seulement mieux outillé les membres de nos équipes afin d'aider nos clients et nos intervenants, mais nous avons aussi amélioré l'expérience employé », a déclaré Dishant Bhojwani, vice-président, chef de la région Asie-Pacifique et responsable mondial de la stratégie opérationnelle pour 24-7 Intouch. « Cette technologie nous a permis de dépasser nos indicateurs de rendement clé, d'assurer notre succès en matière d'expérience client et de renforcer notre taux de rétention grâce à une plus grande satisfaction au travail. »

Laivly est sur le point de de révolutionner l'industrie des centres de contact grâce à une technologie alimentée par l'IA conçue spécialement pour aider les agents dans le cadre leurs responsabilités quotidiennes, éliminant ainsi bon nombre d'obstacles et de défis techniques.

« Nous savons que la meilleure façon d'améliorer l'expérience client est d'améliorer l'expérience des agents », a déclaré Jeff Fettes, chef de la direction et fondateur de Laivly. « En augmentant les capacités des agents humains, l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer complètement le centre de contact et de recentrer le service à la clientèle sur les liens personnels et l'empathie. Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre innovation dans ce domaine. »

UBS Forums, dont le siège social est en Inde, est un important prestataire de conférences d'affaires informatives axées sur le contenu, sur l'apprentissage personnalisé et sur le leadership. USB Forums organise des séances conçues pour l'apprentissage transformationnel combinant des discussions de groupe, des études de cas, des conseils sur les pratiques exemplaires, ainsi que des séances de groupe de réflexion mobilisant activement les participants.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le Sommet et prix 2022 de l'innovation en matière d'IPA.

Pour en savoir plus sur Laivly et sa plateforme d'automatisation assistée, veuillez consulter le site Web de l'entreprise.

À propos de Laivly

Laivly fait partie de la classe de technologie émergente de gestion de l'expérience client (CX), qui combine l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation avec des agents humains afin d'exploiter pleinement le potentiel du contact humain dans le service à la clientèle. En se connectant facilement aux outils et aux systèmes existants du centre de contact (aucune interface de programmation requise), Laivly met une couche d'intelligence artificielle puissante et intuitive supplémentaire à la disposition des agents du service à la clientèle, ce qui permet à ces derniers de prendre des décisions plus rapidement, de résoudre les problèmes dans des délais plus courts et de trouver des solutions plus intelligentes, tout en assurant des réponses parfaitement conformes à la marque.

Dirigé par une équipe d'anciens employés de centres de contact, Laivly a été créée en fonction des besoins et des défis uniques liés aux programmes de service à la clientèle. Laivly travaille avec les marques les plus influentes au monde afin d'améliorer l'expérience client en se concentrant sur l'expérience des agents. Laivly est une entreprise privée établie à Winnipeg, au Canada. Suivez Laivly sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram , ou apprenez-en plus sur https://www.laivly.com .

SOURCE Lailvly

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Simon Burgess, VP Créativité, Laivly, [email protected]