WINNIPEG, Manitoba, 19 juillet 2022 /CNW/ - Laivly , un chef de file du marché de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour les centres de contact, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme assistée par l'intelligence artificielle. Conçue pour moderniser facilement et rapidement les centres d'appels à grande échelle, Laivly transforme les renseignements en temps réel en actions en temps réel qui améliorent la productivité des centres de contact, augmentent le RCI et offrent une meilleure expérience client. Laivly est installée sur le bureau d'un agent, ce qui permet à chaque agent d'effectuer des tâches rapidement, tandis que l'intelligence artificielle intégrée sert les flux de travail des agents les plus efficaces pour l'ensemble de l'équipe. Il en résulte un centre de contact plus rapide, intelligent, précis et efficace, où les agents humains peuvent passer plus de temps à offrir une expérience client exceptionnelle et moins de temps à se débattre avec la technologie. Visionnez une courte vidéo sur le fonctionnement de Laivly ici .

La plateforme Laivly ajoute une couche d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique et d'automatisation à toute technologie existante ou dans l'ensemble des technologies pour simplifier les flux de travail, analyser les clients à la volée et guider les agents vers les meilleurs résultats possibles. De plus, la couche d'orchestration sur mesure de Laivly relie harmonieusement l'ensemble des technologies, sans utiliser d'interface de programmation d'application dorsale, ce qui favorise une intégration instantanée et simple pour les équipes informatiques.

Fondée en juillet 2017 sous la bannière du chef de file mondial du service à la clientèle 24-7 Intouch , Laivly a construit discrètement sa technologie de centre de contact alimentée par l'intelligence artificielle et a soigneusement sélectionné ses premiers clients en vue d'un lancement à plus grande échelle. La technologie de Laivly est déjà utilisée par les plus grandes entreprises du Fortune 500 dans les secteurs du commerce électronique, de la technologie et des biens de consommation emballés. Les premiers utilisateurs de la technologie de Laivly obtiennent déjà un retour sur investissement de 50 à 300 %, selon le cas d'utilisation. La plupart des marques commencent à réaliser des économies en moins d'un an et améliorent grandement l'expérience client globale. De plus, dans un secteur où jusqu'à 75 % des employés des centres de contact souffrent d'épuisement professionnel, et où le taux de roulement est de près de 40 %, les marques qui adoptent la technologie de Laivly sont susceptibles de conserver plus longtemps leur personnel.

La plateforme de Laivly est conçue pour répondre aux besoins des agents des centres de contact. Elle facilite le travail des agents non seulement en recommandant des mesures pour aider un client, mais aussi dans la mise en œuvre de ces mesures. Il en résulte une expérience client uniforme pour chaque agent, une réduction de la charge technique du conseiller au service à la clientèle et des agents qui sont en mesure de consacrer plus d'attention à la prestation d'un service empathique. Selon une étude récente de Laivly, 88,5 % des agents utilisant actuellement l'outil ont déclaré qu'il était « utile » ou « très utile » pour offrir une meilleure expérience client. En outre, 78 % des agents ont déclaré qu'ils seraient « déçus » ou « très déçus » s'ils devaient faire leur travail sans Laivly, ce qui démontre une adéquation claire entre le produit et le marché .

« Laivly représente un bond en avant important pour les centres d'appels dans le monde entier », a déclaré Jeff Fettes, chef de la direction et fondateur de Laivly et cofondateur de 24-7 Intouch. « Il n'y a pas eu de changement important dans la technologie ou le travail des agents des centres d'appels depuis plus d'une décennie, et le service à la clientèle en a souffert. La plateforme de Laivly change la donne grâce à un outil qui améliore le service à la clientèle et le travail des employés dans les centres d'appels presque du jour au lendemain, ce qui fait le bonheur des clients, des agents des centres d'appels et des entreprises. »

Laivly transforme les centres d'appels des façons suivantes :

: Laivly automatise les flux de travail pour améliorer la précision et gagner du temps. La plateforme apprend comment les agents qui réussissent le mieux font leur travail et utilise ces connaissances pour améliorer le travail à l'échelle de l'entreprise. Intégration facile : La couche d'orchestration de Laivly favorise une intégration instantanée avec n'importe quel système, ce qui en fait un outil souple de gestion du rendement qui permet d'accroître vos résultats.

Selon les analystes de Forrester, deux des principales priorités en matière de service à la clientèle devraient être d'assurer la « pérénnité » de l'ensemble des technologies et de construire un centre de contact axé sur l'être humain. Ces deux priorités correspondent à la mission de Laivly.

Communiquez avec nous à l'adresse [email protected] pour planifier une démonstration. Pour en savoir plus, consultez https://laivly.com .

À propos de Laivly

Grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, Laivly combine l'automatisation assistée à l'adoption du numérique pour permettre aux agents du service à la clientèle d'offrir un service exceptionnel en tout temps, à chaque point de contact. L'intelligence artificielle Laivly et l'automatisation de tous les systèmes pour rationaliser les flux de travail, analyser les clients à la volée et guider les agents afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. De plus, la couche d'orchestration sur mesure de Laivly relie harmonieusement l'ensemble des technologies, sans utiliser d'interface de programmation d'application dorsale, ce qui favorise une intégration instantanée et simple pour les équipes informatiques. Il en résulte un centre de contact plus rapide, intelligent, précis et efficace, où les agents peuvent passer plus de temps à offrir une expérience client exceptionnelle et moins de temps à se débattre avec la technologie.

Fondée en juillet 2017 sous la forme d'un centre de contact ouvert, 24-7 Intouch, et dirigée par une équipe dévouée de scientifiques des données, de développeurs et de chercheurs, Laivly a été créée par des experts possédant plus de 10 ans d'expérience couvrant plus de 100 marques, plus de 200 000 agents de centre de contact et 30 millions de demandes de renseignements de clients par mois. Laivly est une entreprise privée établie à Winnipeg, au Canada. Suivez Laivly sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram , ou apprenez-en davantage à l'adresse https://laivly.com .

