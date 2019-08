Laissez-vous inspirer par la nouvelle gamme de sucre de première qualité Redpath® Collection

Pour célébrer le dévoilement de sa nouvelle gamme de produits, Sucre Redpath® a développé des recettes uniques et lance le concours Inspiré Par Redpath®. À bord de vélos affichant sa marque de commerce, Sucre Redpath® fera également la distribution d'échantillons de ses nouveaux produits à Toronto et à Montréal durant le mois de septembre.

TORONTO, le 27 août 2019 /CNW/ - Laissez-vous inspirer par Redpath®! Sucre Redpath® est heureux de lancer sa nouvelle gamme de produits Redpath® Collection, qui coïncide avec l'arrivée des températures plus fraîches, idéales pour les projets de pâtisserie-boulangerie. La nouvelle gamme de la marque patrimoniale fait son entrée dans les commerces avec deux sucres exclusifs, auxquels se grefferont d'autres nouveaux produits au fil du temps.

Redpath® lance sa nouvelle gamme de produits avec deux sucres de première qualité: le Sucre Turbinado Simplement Brut™ et le Sucre Granulé Biologique. (Groupe CNW/Redpath Sugar) Cherchez les vélos Redpath Collection™ dans les rues de Montréal tout le mois de septembre! (Groupe CNW/Redpath Sugar)

Les sucres Redpath® Collection, aux emballages élégants, verticaux et refermables avec glissière, sont disponibles chez les détaillants à travers le pays. Redpath® Collection procure une expérience haut de gamme en termes de goût, d'apparence et de savoir-faire.

La gamme Redpath® Collection est lancée avec le dévoilement de deux nouveaux sucres:

Sucre Granulé Biologique: Ce sucre provient de canne à sucre cultivée sous le soleil sur des fermes pratiquant l'agriculture durable. Avec son goût délicat, il peut remplacer le sucre granulé partout, autant dans les boissons comme le thé et le café que dans les recettes de pâtisserie-boulangerie ou simplement saupoudré sur les céréales chaudes. C'est le sucre parfait pour tous ceux qui préfèrent les produits biologiques.





Ce sucre provient de canne à sucre cultivée sous le soleil sur des fermes pratiquant l'agriculture durable. Avec son goût délicat, il peut remplacer le sucre granulé partout, autant dans les boissons comme le thé et le café que dans les recettes de pâtisserie-boulangerie ou simplement saupoudré sur les céréales chaudes. C'est le sucre parfait pour tous ceux qui préfèrent les produits biologiques. Sucre Turbinado Simplement Brut™: Les cristaux dorés caractéristiques de ce sucre sont formés par l'évaporation du jus de canne à sucre. Il procure un goût de caramel velouté qui rehausse la saveur des boissons chaudes, et un agréable croquant lorsqu'il est saupoudré en garniture sur les produits de pâtisserie-boulangerie et les yogourts. Les amateurs de café qui désirent reproduire l'expérience bistro à la maison adoreront ce sucre.

«Nous voulons que les Canadiens profitent de leurs moments sucrés», raconte Nancy Gavin, directrice du développement de la marque chez Sucre Redpath®. «C'est lorsqu'il y a une harmonie entre ce qui est servi sur la table et les moments que l'on passe en bonne compagnie que l'on crée des souvenirs les plus mémorables. Voilà ce que la nouvelle gamme Redpath® Collection souhaite inspirer les gens à faire.»

Pour célébrer le lancement de sa nouvelle gamme de produits de première qualité, Sucre Redpath® offre aux Canadiens la chance de gagner un superbe prix composé d'une machine à espresso et d'un paquet de chacun de ses deux nouveaux sucres. Pour courir la chance de gagner, les amateurs de la marque peuvent participer ici:

francais.redpathsugar.com/ConcoursCollection .

Pour compléter le lancement, une série de recettes a été spécialement créée pour mettre en valeur les caractéristiques uniques de chaque sucre. Ces recettes sont conçues pour transformer les événements les plus banals en moments spéciaux et ainsi créer des souvenirs précieux pour les années à venir. Les recettes sont variées, allant des boissons jusqu'aux produits de pâtisserie-boulangerie, dont un thé marocain à la menthe et à la rose et un gâteau festif au vin blanc. Les recettes complètes sont disponibles sur le site Web de Redpath® ici:

redpathsugar.com/recettes .

À propos de Sucre Redpath®:

Depuis plus de 160 ans, Sucre Redpath transforme le sucre au Canada et est dévoué à soutenir les communautés à travers le pays.

Sucre Redpath® ltée, qui commercialise et vend des produits du sucre au Canada sous la marque Redpath®, est une filiale du Groupe ASR, le plus grand raffineur de sucre de canne au monde.

Redpath® Collection est disponible à l'échelle nationale chez des détaillants sélectionnés. Pour plus d'information, veuillez visiter le francais.redpathsugar.com et participez à la conversation avec @SucreRedpath sur Instagram , Facebook et YouTube .

SOURCE Redpath Sugar

Renseignements: Tasneem Dasoo, tasneem.dasoo@nourish.marketing, 416-522-0829