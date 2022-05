Laissez-vous emporter par le goût délicieux de la boisson alcoolisée pétillante Cruise, la plus savoureuse qui soit

Au lieu de faire du pain pendant la pandémie, Russell Martin a décidé de créer une boisson alcoolisée pétillante ( Seltzer) pour les gens avec un mode de vie actif et branché. Il s'est inspiré des plages de la Californie, où il vivait lorsqu'il jouait à Los Angeles pour les Dodgers, et des magnifiques couchers de soleil de la Floride qu'il a tant aimés lorsqu'il était au camp d'entraînement des Blue Jays à Dunedin. Après deux années passées à perfectionner la recette, Cruise a finalement vu le jour. Cette boisson est un véritable délice. Sa fraîcheur se ressent dès l'ouverture de la canette, puis les arômes de pêche et de poire juteuses s'en suivent, tout comme celles de mangue tropicale et de pitaya. Cette boisson légère contient 4,7 % d'alcool et seulement 100 calories par canette de 355 ml.

« Les boissons alcoolisées pétillantes sont nombreuses sur le marché, mais la nôtre est différente, » a expliqué Russell Martin. « On a attendu, goûté, perfectionné et beaucoup appris des experts de l'industrie. Notre patience et notre volonté de créer la meilleure boisson alcoolisée pétillante nous a permis de concrétiser notre objectif : Cruise, est à mon avis, le meilleur Seltzer sur le marché. »

La boisson alcoolisée pétillante Cruise est vendue à la SAQ en emballage de 4 canettes de 355ml (Pêche et poire) et à la LCBO en canettes individuelles de 473ml (Mangue et pitaya). Pour en savoir plus, visitez les sites Web de la SAQ et de la LCBO .

À propos de la boisson alcoolisée pétillante Cruise :

Avec un goût qui rappelle les vacances à l'année, la boisson alcoolisée pétillante Cruise est conçue pour les gens avec un mode de vie actif et branché. Russell Martin, fondateur et ancien joueur de la Ligue majeure de baseball, a consacré près de deux ans à la conception, à l'élaboration et au raffinement de la recette de cette boisson. Ce nouveau prêt-à-boire de qualité supérieure est incontournable et ne contient que 100 calories par canette de 355 ml. La boisson alcoolisée pétillante Cruise est offerte aux saveurs de pêche et poire au Québec et de mangue et pitaya en Ontario.

