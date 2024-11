La troisième saison a mis en vedette un éventail diversifié de concepteurs, dont Ed Hardy, Sergio Hudson, Theophilio, BruceGlen, Private Policy, R!O, The Blonds, Tribute Brand, et plus encore. Au-delà de la piste et des fêtes, l'événement a également offert une série d'activations éphémères exclusives et de discussions de groupe captivantes dirigées par des pionniers du monde de la mode, du design, des médias sociaux et du développement durable.

Pour rehausser davantage l'expérience, la LAFW a également présenté des expositions captivantes du chef d'État, du Otis College of Art and Design et de Julien Auction. L'installation de Julien Auctions comprenait des collections des légendes hollywoodiennes Bob Mackie, Olivia Newton-John, et plus encore. Le salon et le marché des créateurs, quant à eux, offraient un espace exclusif où les créateurs et les créateurs de tendances pouvaient tisser des liens, explorer et découvrir les dernières tendances en matière de mode et de style de vie. Les marques participantes comprenaient :

424, AGCF, Amoeba Music, BruceGlen, Chuks Collins, Fenty Beauty, chef d'État, Houghton, Lost Daze, MAC Cosmetics, Maisie Wilen, Marrisa Wilson, Pascal Design x Dess Dior, Poppi, PRISCAVera, R!O, Sami Miro Vintage, Snapchat, Theophilio et Unity Service.

Parmi les faits saillants, mentionnons l'expérience immersive en RA de Snapchat, qui comprenait une lentille LAFW sur mesure et une série de lentilles interactives qui célébraient des concepteurs de présentation sélectionnés.

Theophilio Lens a présenté les motifs audacieux et graphiques de l'étiquette de New York avec une expérience interactive de graffitis. En agitant votre main, les invités ont activé une canette de peinture en aérosol virtuelle qui a dévoilé un filtre inversé vibrant et coloré.

avec une expérience interactive de graffitis. En agitant votre main, les invités ont activé une canette de peinture en aérosol virtuelle qui a dévoilé un filtre inversé vibrant et coloré. Sergio Hudson Lens a été encadré de bouquets de roses rouges foncés, mettant en valeur l'élégance et l'aplomb de la femme de Sergio Hudson . En appuyant sur l'icône du côté gauche, les invités peuvent essayer un nœud papillon, complétant ainsi votre allure sophistiquée.

Parmi les autres partenaires essentiels au succès de la troisième saison, mentionnons les partenaires médiatiques inestimables Los Angeles Times et Highsnobiety, ainsi que les partenaires de retour Nailing Hollywood, NY Makeup Academy et l'Academy of Hair Dressing. Les partenaires de divertissement Rasa et Cirque du Soleil ont également joué un rôle central, aux côtés des collaborateurs créatifs MAC Cosmetics, Fenty Beauty, Poppi et Amoeba Music pour compléter l'expérience globale.

Explorez les événements et les images présentés ci-dessous. Pour en savoir plus, visitez www.lafw.net et suivez @lafw.

TOUTES LES IMAGES DE L'ÉVÉNEMENT

TOUTES LES VIDÉOS RÉCAPITULATIVES

Source : Murdock Studios

PISTE/PRÉSENTATIONS

- 13 novembre 2024 -

Présentation de la marque Tribute

Défilé de mode de la veste bleue

R!O Show

- 14 novembre 2024 -

Le spectacle BruceGlen mettant en vedette une prestation spéciale du Cirque due au KOOZA de Soleil

Exposition sur les politiques privées

Ed Hardy Show

- 15 novembre 2024 -

Événement de la collection Sergio Hudson présenté par Woodford Reserve

Theophilio Show

EXPOSITIONS/PANNEAUX

- 13 novembre 2024 -

Chef de l'exposition d'État

Exposition du Otis College of Art and Design

Archives de Bob Mackie avec l'installation de vente aux enchères de Julien

N4XT Chats : Creator 360 Influencer Academy

- 14 novembre 2024 -

Chef de l'exposition d'État

Exposition du Otis College of Art and Design

Archives de Bob Mackie avec l'installation de vente aux enchères de Julien

N4XT Chats : The Next Era of Beauty - The Intersection of Commerce, Content + Connection

- 15 novembre 2024 -

Chef de l'exposition d'État

Exposition du Otis College of Art and Design

Archives de Bob Mackie avec l'installation de vente aux enchères de Julien

Nike Sport x Style x Culture Panel

N4XT Chats : projection de films à l'époque de Bill Cunningham + signature du livre sur la bataille de Versailles

FÊTES/DÎNERS/CÉLÉBRATIONS

- Soirée d'ouverture // 12 novembre 2024 -

Alexandra Gucci Zarini // Cocktail + vente aux enchères de l'AGCF

424 x mélangeur Don Julio

- 13 novembre 2024 -

Cocktail PRISCAVera

R!O x Galore Party

- 14 novembre 2024 -

BruceGlen Brunch présenté par Rabbit Hole

Fête d'Ed Hardy

TOMBOGO Party

- 15 novembre 2024 -

Studio de musique House of Aama x Amoeba

Dîner privé de Kim Shui

Theophilio Party

La fête Blonds x Rasa avec une prestation spéciale de Bodine

SALON DES CRÉATEURS + MARCHÉ

- Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h // du 13 au 15 novembre 2024 -

424, AGCF, Amoeba Music, BruceGlen, Chuks Collins, Fenty Beauty, chef d'État, Houghton, Lost Daze, MAC Cosmetics, Maisie Wilen, Marrisa Wilson, Pascal Design x Dess Dior, Poppi, PRISCAVera, R!O, Sami Miro Vintage, Snapchat, Theophilio et Unity Service

TOUTES LES IMAGES DE L'ÉVÉNEMENT

TOUTES LES VIDÉOS RÉCAPITULATIVES

Source : Murdock Studios

Partenaires de la LAFW :

Partenaires médiatiques : Los Angeles Times, Highsnobiety

Titre : W Hollywood, Stella Jets

Partenaires de premier plan : Nike, Citi, Snapchat, Gaia, NY Makeup Academy, Academy of Hair Dressing

Partenaires de divertissement : Cirque du Soleil, Rasa

Collaborateurs créatifs : Fenty Beauty, MAC Cosmetics, Poppi, Nailing Hollywood

À propos de N4XT Experiences :

N4XT Experiences est une entreprise d'événements en direct et le propriétaire de LA Fashion Week, l'événement de mode phare de Los Angeles. N4XT Experiences a transformé la Semaine de la mode de Los Angeles en une plateforme pour des expériences immersives physiques et numériques distinctives sous la marque LAFW réinventée et, en outre, lancera sous peu BEAUTYDAYS, un festival mondial célébrant la beauté, la santé et le bien-être. N4XT Experiences se consacre à la promotion de l'innovation, de la technologie, de la durabilité et de l'inclusion au sein des industries de la mode et de la beauté.

Suivez-les sur :

INSTAGRAM : @lafw

TWITTER : @lafw

FACEBOOK : @lafw

TIK TOK : @lafwofficial

SNAPCHAT : @lafwofficial

YOUTUBE : @lafashionweek

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563856/N4XT_EXPERIENCES_HERO_BRUCEGLEN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2349093/5040334/N4XT_EXPERIENCES_Logo.jpg

SOURCE N4XT EXPERIENCES

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]