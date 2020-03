LADY GAGA présente THE CHROMATICA BALL

SIX DATES DE TOURNÉE EXCLUSIVE ANNONCÉES

PARIS, LONDRES, BOSTON, TORONTO, CHICAGO ET E. RUTHERFORD

Billets en vente le 13 mars pour Paris, Londres et Toronto

Billets en vente le 16 mars pour Boston, Chicago et East Rutherford

Fan certifié propulsé par Ticketmaster pour tous les spectacles en Amérique du Nord

1,00 $ de chaque billet vendu sera reversé à la fondation Born This Way

LOS ANGELES, 5 mars 2020 /CNW/ - Lady Gaga prendra la route cet été avec la tournée Chromatica Ball, une série limitée de représentations exclusives dans six villes autour du monde. Les spectacles très attendus débuteront le 24 juillet à Paris au Stade de France, suivis par des engagements le 30 juillet au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, à Boston le 5 août au Fenway Park, à Toronto le 9 août au Rogers Centre, à Chicago le 14 août au Wrigley Field et à East Rutherford le 19 août au MetLife Stadium. La tournée est présentée par Live Nation.

Les billets généraux pour The Chromatica Ball de Lady Gaga sont en vente à partir du vendredi 13 mars pour Paris, Londres et Toronto et du lundi 16 mars pour Boston, Chicago et East Rutherford (NY). Les adeptes peuvent également accéder à des forfaits privilèges qui peuvent comprendre des billets spéciaux, une visite des coulisses, un stationnement privilège et un accès exclusif à un salon d'avant-spectacle, une entrée spéciale et plus encore. Pour des informations sur le forfait privilège, consultez le site www.vipnation.com et pour toutes les informations sur la tournée et les billets, consultez le site www.livenation.com. Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires sur la pré-vente et la vente de produits spécifiques au marché.

Front Of The Line d'American Express offre aux titulaires de la carte un accès anticipé aux billets du concert de Lady Gaga le 9 août au Rogers Centre. Les billets à l'avance seront mis en vente du lundi 9 mars à 10 h au mercredi 11 mars à 17 h. Pour acheter des billets consultez ticketmaster.ca/americanexpress.

Les limites et les conditions d'utilisation des billets s'appliquent.

De plus, les adeptes peuvent s'inscrire dès maintenant et jusqu'au samedi 7 mars à 23h59 (heure de l'Est) sur https://concerts.livenation.com/ladygaga pour débloquer les billets pour la prévente de fan certifié le jeudi 12 mars de 10 h à 22 h. Les ventes générales pour tous les adeptes commencent le vendredi 13 mars à 10 heures, heure locale, sur LiveNation.com.

Chaque billet pour l'Amérique du Nord comprend un CD de Chromatica, le prochain opus de Lady Gaga qui sortira en magasin le 10 avril sur Interscope Records.

Pour tous les spectacles aux États-Unis et au Canada, 1,00 $ de chaque billet vendu sera versé à la fondation Born This Way. Fondée par Lady Gaga et sa mère Cynthia Germanotta en 2012, la fondation Born This Way s'engage à soutenir le bien-être des jeunes et à travailler avec eux pour construire un monde plus humain et plus courageux. Nous travaillons avec les jeunes pour construire des communautés qui fournissent des ressources accessibles, favorisent de véritables liens et incitent à l'action.

L'annonce de la tournée fait suite à la sortie de « Stupid Love », le premier simple de son très attendu sixième album studio, qui s'est hissé au numéro 1 et a reçu des critiques élogieuses.Écoutez ici et regardez la vidéo ici.

LADY GAGA présente la tournée THE CHROMATICA BALL

24 juillet Paris, France Stade de France 30 juillet Londres, Royaume-Uni Tottenham Hotspur Stadium 5 août Boston, MA Fenway Park 9 août Toronto, ON Rogers Centre 14 août Chicago, IL Wrigley Field 19 août East Rutherford, NJ MetLife Stadium

Pour des informations complètes sur la tournée et les billets, consultez les sites :

www.livenation.com et www.ladygaga.com

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est la plus grande société de spectacle sur scène dans le monde et comprend les chefs de file du marché : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Sponsorship. Pour en savoir plus, consultez le site www.livenationentertainment.com.

