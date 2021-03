Lacunes dans la détection et la prise en charge des fractures ostéoporotiques : la santé à long terme des patients à risque est mise en jeu

De 80 à 90 % des adultes canadiens ne reçoivent pas une prise en charge appropriée de l'ostéoporose, même après une fracture osseuse causée par l'ostéoporose

MISSISSAUGA, ON, le 2 mars 2021 /CNW/ - Les fractures liées à l'ostéoporose, affection squelettique caractérisée par une faible densité minérale osseuse1, ont été qualifiées de crise de santé publique2, en partie en raison du nombre croissant de personnes âgées exposées à un risque de fractures ostéoporotiques (ou fractures de fragilisation) et des faibles taux de prise en charge des patients qui subissent ce type de fracture en Europe et en Amérique du Nord3.

Des données recueillies en contexte réel publiées dans deux études canadiennes menées récemment illustrent l'importance cruciale de la reconnaissance et du traitement des fractures causées par l'ostéoporose, car celles-ci peuvent entraîner un risque imminent de fractures subséquentes et même de décès4,5. Ces données canadiennes appuient les appels à l'action mondiaux exhortant à un changement de paradigme en matière de prise en charge de l'ostéoporose chez les adultes qui subissent une fracture de fragilisation6.

« Nos recherches démontrent que - surtout chez les personnes âgées de plus de 65 ans - la survenue d'une fracture de fragilisation, peu importe l'os touché, accroît significativement le risque de fractures subséquentes et peut jusqu'à doubler le risque de décès dans l'année qui suit la fracture », soutient le Dr Jacques P. Brown, professeur de clinique en rhumatologie à l'Université Laval, un des auteurs des deux études. Nous devons prendre ces facteurs de risque au sérieux, surveiller étroitement les patients qui subissent une fracture ostéoporotique et donner de l'information sur les fractures et le risque de mortalité afin de mieux prendre en charge la maladie. »

À propos des études

L'étude Fragility fracture identifies patients at imminent risk for subsequent fracture : real-world retrospective database study in Ontario, Canada, menée auprès de Canadiens de plus de 65 ans, conclut que les aînés qui subissent une fracture de fragilisation sont exposés à un risque imminent de fracture subséquente - dans les deux années suivantes - et qu'ils doivent faire l'objet d'une évaluation et d'un traitement de manière proactive7.

Dans le cadre de cette étude, des Canadiens de plus de 65 ans qui ont subi une première fracture de fragilisation entre 2011 et 2015 ont été ciblés. Parmi ces 115 776 patients, 18 % ont subi une autre fracture de fragilisation, en moyenne dans les deux années suivant la première. La fracture initiale touchait le plus fréquemment la hanche (27 %) et le poignet (15 %).

L'étude Mortality in older adults following a fragility fracture: real-world retrospective matched-cohort study in Ontario8 a elle aussi été réalisée auprès de Canadiens de plus de 65 ans. Elle a permis de confirmer qu'une fracture de fragilisation est associée à une augmentation du risque de mortalité. En réalité, un déclin de la survie a été observé dans les six ans qui ont suivi la fracture, la plus forte baisse s'étant produite dans la première année, au cours de laquelle le risque de mortalité a plus que doublé, et une femme sur huit et un homme sur cinq sont décédés.

Malgré la mortalité accrue à la suite d'une fracture, il persiste une grande lacune dans les soins visant la prévention des fractures. Selon des études, on estime que de 80 à 90 % des adultes ne reçoivent pas une prise en charge appropriée de l'ostéoporose, même après avoir subi une fracture ostéoporotique9. En revanche, environ 90 % des patients canadiens présentant des facteurs de risque cardiovasculaires sont adéquatement pris en charge afin d'éviter la survenue d'un événement cardiovasculaire subséquent10.

Les études Fragility fracture identifies patients at imminent risk for subsequent fracture : real-world retrospective database study in Ontario, Canada et Mortality in older adults following a fragility fracture: real-world retrospective matched-cohort study in Ontario ont été rendues possibles grâce au soutien financier d'Amgen Canada.

À propos de l'ostéoporose

L'ostéoporose est une maladie qui rend les os minces et poreux, ce qui les fragilise et entraîne une augmentation du risque de facture11. Les fractures ostéoporotiques surviennent surtout aux poignets, aux hanches, à la colonne vertébrale et aux épaules13. Bien que l'ostéoporose puisse se manifester à n'importe quel âge, elle survient surtout chez les femmes après la ménopause étant donné que leur organisme peine à former du nouveau tissu osseux au même rythme que la perte osseuse12,13. Cette dernière entraîne un affaiblissement des os au fil du temps, ce qui augmente le risque de fractures13.

Au moins une femme sur trois et un homme sur cinq souffriront d'une fracture ostéoporotique au cours de leur vie13. Les fractures ostéoporotiques sont plus courantes que la crise cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et le cancer du sein combinés2. Un patient sur trois ayant subi une fracture de la hanche se fracturera de nouveau cette partie du corps au cours de l'année suivante, et plus d'un patient sur deux subira une autre fracture au cours des cinq années suivantes13.

L'Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré que l'ostéoporose est responsable d'une crise de santé publique, tandis que la Fondation internationale de l'ostéoporose demande instamment aux gouvernements de tous les pays de faire de l'ostéoporose une priorité de soins de santé13,14.

À propos d'Amgen Canada

En tant que chef de file en innovation, Amgen Canada comprend bien la valeur des sciences. À partir de son bureau principal situé à Mississauga, là où sont rassemblées bon nombre des entreprises dynamiques des sciences biomédicales de l'Ontario, et de son centre de recherche de Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada contribue de façon considérable à faire progresser les sciences et l'innovation au Canada, et ce, depuis 1991. En partenariat avec de nombreux et importants établissements de soins de santé, universités, centres de recherche de pointe, organismes gouvernementaux et groupes de patients du Canada, Amgen participe au développement de nouveaux médicaments et de nouvelles utilisations des médicaments existants. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez www.amgen.ca.

____________________________ 1 Public Health Agency of Canada (2009) Fast Facts from the 2009 Canadian Community Health Survey - Osteoporosis Rapid Response. https://www.canada.ca/en/public-health/services/chronic-diseases/osteoporosis/what-impact-osteoporosis-what-canadians-doing-maintain-healthy-bones.html. Accessed 25 September 2020. 2 The World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization. Exercise interventions: defusing the world's osteoporosis time bomb. Available at: http://www.who.int/bulletin/volumes/81/11/mingchanwa1103.pdf. Accessed April 2019. 3 Roux C, Briot K. The crisis of inadequate treatment in osteoporosis. Lancet Rheumatol. 2020;2(2):E110-E9. 4 Jonathan D. Adachi, Jacques P. Brown, Emil Schemitsch, Jean-Eric Tarride, Vivien Brown, Alan D. Bell, Maureen Reiner, Millicent Packalen, Ponda Motsepe-Ditshego, Natasha Burke, Lubomira Slatkovska. Fragility fracture identifies patients at imminent risk for subsequent fracture: real-world retrospective database study in Ontario, Canada. 5 Jacques P. Brown, Jonathan D. Adachi, Emil Schemitsch, Jean-Eric Tarride, Vivien Brown, Alan Bell, Maureen Reiner, Thiago Oliveira, Ponda Motsepe-Ditshego, Natasha Burke, Lubomira Slatkovska. Mortality in older adults following a fragility fracture: real-world retrospective matched-cohort study in Ontario. 6 Binkley N, Blank RD, Leslie WD, Lewiecki EM, Eisman JA, Bilezikian JP. Osteoporosis in Crisis: It's Time to Focus on Fracture. J Bone Miner Res. 2017;32(7):1391-4. Compston JE, McClung MR, Leslie WD. Osteoporosis. Lancet. 2019;393(10169):364-76. Dreinhofer KE, Mitchell PJ, Begue T, Cooper C, Costa ML, Falaschi P, et al. A global call to action to improve the care of people with fragility fractures. Injury. 2018;49(8):1393-7. 7 Jonathan D. Adachi, Jacques P. Brown, Emil Schemitsch, Jean-Eric Tarride, Vivien Brown, Alan D. Bell, Maureen Reiner, Millicent Packalen, Ponda Motsepe-Ditshego, Natasha Burke, Lubomira Slatkovska. Fragility fracture identifies patients at imminent risk for subsequent fracture: real-world retrospective database study in Ontario, Canada. 8 Jacques P. Brown, Jonathan D. Adachi, Emil Schemitsch, Jean-Eric Tarride, Vivien Brown, Alan Bell, Maureen Reiner, Thiago Oliveira, Ponda Motsepe-Ditshego, Natasha Burke, Lubomira Slatkovska. Mortality in older adults following a fragility fracture: real-world retrospective matched-cohort study in Ontario. 9 Papaioannou A, Giangregorio L, Kvern B, Boulos P, Ioannidis G, Adachi JD. The osteoporosis care gap in Canada. BMC Musculoskelet Disord. 2004;5:11. Bessette L, Ste-Marie LG, Jean S, Davison KS, Beaulieu M, Baranci M, et al. The care gap in diagnosis and treatment of women with a fragility fracture. Osteoporos Int. 2008;19(1):79-86. 10 Bell A, Hill MD, Herman RJ, Girard M, Cohen E, Canadian RoAfCHRSC. Management of atherothrombotic risk factors in high-risk Canadian outpatients. Can J Cardiol. 2009;25(6):345-51. 11 Osteoporosis Canada. Osteoporosis Facts and Statistics. https://osteoporosis.ca/about-the-disease/fast-facts/ Accessed September 28, 2020. 12 International Osteoporosis Foundation. The Global Burden of Osteoporosis: A Factsheet. Available at: https://iofbonehealth.org/sites/default/files/media/PDFs/Fact%20Sheets/2014-factsheet-osteoporosis-A4.pdf. Accessed September 28, 2020. 13 The World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization. Exercise interventions: defusing the world's osteoporosis time bomb. Available at: http://www.who.int/bulletin/volumes/81/11/mingchanwa1103.pdf. Accessed September 28, 2020. 14 International Osteoporosis Foundation. Global Initiatives. Available at http://www.iofbonehealth.org/global-initiatives-0. Accessed September 28, 2020.

SOURCE Amgen Canada

Renseignements: Natasha Bond, chef, Affaires de l'entreprise, Amgen Canada, 905 285-3007, [email protected]