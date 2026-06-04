Le « beurre des coureurs » ne vit pas qu'en ligne : le mouvement généré par la course à pied permet vraiment de transformer de la crème en beurre. Mais les méthodes improvisées utilisées par ses adeptes, comme mettre un sac à sandwich au fond d'un sac lourd, sont loin d'être idéales. C'est là que L'ultime veste de barathon entre en jeu. Avec son design sophistiqué, qui a pensé à tout pour se donner les meilleures chances, la veste Lactantia évite les risques de dégâts et laisse les inconvénients et la lourdeur derrière.

La veste est munie d'une poche pectorale qui permet de suivre la progression du beurre en un coup d'œil. Son contenant de barattage est fait de plastique de qualité alimentaire sans BPA doté d'un système antifuite et d'une bille cinétique pour briser les molécules et accélérer le barattage, en plus d'une isolation thermique et d'un système de refroidissement actif pour préserver la fraîcheur du produit. Et la touche finale : des compartiments arrière spécialement prévus pour glisser un couteau à beurre et une tranche de pain, afin de pouvoir déguster sa création en cours de route.

Depuis plus de 75 ans, Lactantia propose des produits laitiers de qualité supérieure, fabriqués à partir de lait 100 % canadien, toujours dans le but d'apporter des moments simples qui font du bien dans la vie des Canadien•ne•s. En tant que marque de crème numéro un au pays, Lactantia a vu la tendance comme l'occasion parfaite de solidifier sa place de leader dans le secteur des produits laitiers.

« Nous avons vu les Canadien•ne•s essayer cette expérience sur les réseaux sociaux avec notre crème 35 %, et nous voulions trouver une façon ludique de les remercier », explique Marion Eizaguirre, cheffe de produit senior chez Lactantia. « La création de L'ultime veste de barathon nous a permis de démontrer que la précision apportée à sa confection reflète le niveau de soin et de qualité que nous mettons dans nos produits. »

Les vestes créées en série limitée seront offertes partout au Canada, jusqu'à épuisement des stocks. Les coureur•euse•s sont invité•e•s à visiter le http://lactantia.ca/fr/churningvestcontest pour une chance de remporter la leur.

L'ultime veste de barathon pourra être vue en action au Québec lors d'une course spéciale butter run organisée par le 6AM Club, qui aura lieu le mardi 16 juin à Montréal, après laquelle les participant•e•s pourront déguster du beurre fraîchement baratté. Pour plus de renseignements, restez à l'affût pour plus d'informations sur la page Instagram officielle du 6 AM Club.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, BFit, Enjoy! Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d'exploitation, dont 20 installations de fabrication, l'entreprise et ses plus de 4 000 employé(e)s se sont engagé(e)s à enrichir et à nourrir la vie des Canadien(ne)s grâce à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

SOURCE Lactantia

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