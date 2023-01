-- Grâce au déploiement de sa nouvelle plateforme décisionnelle SADAR™, Laconic offre des services complets de renseignements environnementaux à Bali --

CHICAGO, le 19 janv. 2023 /CNW/ -- Laconic Infrastructure Partners Inc. ( Laconic ), un important fournisseur mondial de solutions en matière de renseignements environnementaux et de croissance durable, a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu un contrat de 357 millions de dollars américains sur 10 ans avec Perusda Bali, une entreprise détenue par le gouvernement provincial balinais, pour la prestation de services en matière de renseignements environnementaux , de monétisation du capital naturel et d'écoculture régénératrice sur l'île de Bali.

Grâce au déploiement de sa plateforme décisionnelle SADAR™ (Sentient All-Domain Augmented Response), Laconic surveillera et monétisera l'étendue et l'entièreté des conditions, des stocks et des flux des actifs du capital naturel de Bali séquestrant le carbone, en plus de documenter de façon exhaustive, caractériser et valider les activités complémentaires en cours sur l'île.

À l'aide des capacités d'informatique biologique à variantes multiples de la plateforme SADAR™, Laconic appuiera également l'adoption par Bali de pratiques agricoles biologiques et régénératrices à grande échelle, y compris la surveillance, la caractérisation et la validation d'un programme novateur visant à éliminer l'incinération de la paille de riz à grande échelle sur l'île.

« L'approche unique de Laconic à l'égard de la décarbonisation ainsi que la compréhension qu'a l'entreprise de la culture et de l'écologie de Bali en font le fournisseur de solutions idéal, a déclaré le Dr Wayan Koster, gouverneur de Bali. Nous croyons que l'utilisation de la technologie de surveillance environnementale pour soutenir la régénération du territoire mènera à un avenir durable pour Bali et ses habitants, comme le prévoit la vision Nangun Sat Kerthi Loka Bali. »

« Cette initiative élaborée par le gouvernement balinais est à l'avant-garde des efforts mondiaux d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces derniers. Elle démontre comment l'exploitation des connaissances tirées de l'environnement peut générer une croissance économique transformatrice sans les sacrifices écologiques liés aux paradigmes traditionnels de développement régional, a déclaré Andrew Gilmour, directeur général de Laconic.

Ce programme novateur de développement durable axé sur les renseignements a le potentiel d'accroître le PIB balinais de 10 milliards de dollars américains au cours des 20 prochaines années, et de générer jusqu'à 500 millions de dollars américains de crédits de carbone pour le gouvernement provincial de Bali au cours de la même période, a ajouté Gilmour. Laconic s'est engagé à travailler avec Bali pour tirer parti des dernières avancées en matière de technologies de détection et d'informatique afin de réaliser sa vision unique de développement durable en harmonie avec l'environnement. »

S'appuyant sur le NatureWorks de Laconic , un centre de recherche et une ferme régénératrice à Cemagi, Bali, cette initiative s'inscrit dans l'engagement continu de l'entreprise à travailler avec les acteurs locaux pour développer durablement l'« Île des dieux » tout en préservant son patrimoine culturel et écologique.

Conformément au mandat de Laconic en tant que société d'intérêt public, l'entreprise prévoit de créer plus de 300 nouveaux emplois pour les citoyens de Bali et d'élargir considérablement ses programmes de formation et de sensibilisation novateurs pour les agriculteurs au centre d'apprentissage de Cemagi.

À propos de la plateforme décisionnelle SADAR™

SADAR™ (Sentient All-Domain Augmented Response) est une plateforme décisionnelle avancée qui tient compte des interdépendances complexes entre l'écologie mondiale, l'économie et la sécurité de manière à améliorer la qualité de vie de l'être humain et à assurer la durabilité de l'activité économique sur Terre.

SADAR combine les technologies de télédétection, l'observation et l'intelligence humaine, l'informatique de l'IA/AA et la modélisation prédictive fondée sur des magasins de données fiables et accessibles en temps opportun. Ensemble, ces technologies de traitement des données permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux ONG de comprendre des situations complexes et fluctuantes et de prendre des décisions intelligentes, rentables et éclairées en temps réel. Des solutions réalisables à des problèmes aussi variés que la sécurité alimentaire régionale, les initiatives de décarbonisation, les obligations de conformité financière et la préservation de l'habitat peuvent émerger d'une complexité infinie.

À propos de Laconic

Laconic offre aux entreprises, aux gouvernements et aux ONG des renseignements exploitables qui leur permettent de prendre des décisions essentielles en matière d'environnement pour une croissance durable. Notre plateforme décisionnelle SADAR™ utilise des technologies de pointe de collecte de données et d'analyse des technologies géospatiales qui permettent aux organisations et aux gouvernements d'évaluer des scénarios de rechange et de prendre des décisions d'affaires en matière d'écologie qui sont fondées sur l'informatique biologique à variantes multiples (multi-variant biologic informatics, MVBI). Avec notre modèle de service axé sur les résultats, nous agissons comme un véritable partenaire pour nos clients, en tenant compte de leurs besoins et de leurs exigences uniques, afin d'offrir des solutions personnalisées pour résoudre des problèmes aussi divers que la sécurité alimentaire régionale, les initiatives de décarbonisation, les obligations de conformité financière et la préservation de l'habitat. Fondée en 2019, l'entreprise a son siège social à Chicago, avec des bureaux à Toronto et à Bali. Pour en savoir plus, visitez le site www.laconicglobal.com et www.natureworks.tv

Laconic, SADAR et Nature Works sont des marques de commerce ou des marques déposées de Laconic Infrastructure Partners Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs.

Relations avec les médias :

Jacob Clayton

[email protected]

Elke Heiss

[email protected]

SOURCE Laconic Infrastructure Partners, Inc.