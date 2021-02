Lac-Saint-Jean - Fermeture temporaire du pont de la rivière Marquette

JONQUIÈRE, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de la fermeture temporaire d'une partie de la route d'accès à Obedjiwan menant au pont qui enjambe la rivière Marquette, situé dans les forêts du domaine de l'État de la MRC du Domaine-du-Roy, dans la réserve faunique Ashuapmushuan, en raison de travaux de réfection du pont.

LOCALISATION Voir la carte REMARQUES ET DÉTOUR MRC DU DOMAINE-DU-ROY Pont (R0212-01), enjambant la rivière Marquette, situé au km 62 sur la route d'Obedjiwan (R0212), dans la réserve faunique Ashuapmushuan



Latitude : 48° 59' 00" N.

Longitude : 73° 55' 49" O. Du 15 au 19 février 2021, pont fermé durant les travaux réalisés par Scierie Opitciwan.



Chemin de détour de 76 km pour les véhicules légers, interdits aux véhicules lourds.



À partir de la route 167 (route du parc de Chibougamau), au km 143, prendre le chemin de la rivière Normandin (R0223) pendant 40 km, puis la route Barrette-Chapais pour 32 km et sortir sur la route d'Obedjiwan au km 92.

De la signalisation sera installée par le ministère des Transports, dont des panneaux à messages variables, pour sécuriser les lieux et informer les usagers de la fermeture temporaire du chemin ainsi que du détour à emprunter. Les personnes qui doivent fréquenter ce secteur sont invitées à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour connaître l'état des accès forestiers de ces secteurs, renseignez-vous auprès du personnel du Ministère à l'Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien, par téléphone au 418 679-3700 ou par courriel au [email protected].

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

facebook.com/ForetsFauneParcs

twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Catherine Thibeault

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

418 482-1996

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/