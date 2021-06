Lac-Saint-Jean - Fermeture temporaire d'un pont

LOCALISATION Voir la carte REMARQUES ET CONTOURNEMENT MRC DU DOMAINE-DU-ROY Pont (H022-050), enjambant la Décharge du Lac Pître, Latitude : 48° 29' 40" N. Longitude : 72° 53' 14" O. Du 28 juin au 2 juillet 2021, la circulation sera possible car un pont temporaire sera installé durant les travaux réalisés par Produits Forestiers Résolu.

De l'affichage sera installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers de la fermeture temporaire du pont. Le Ministère invite les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour connaître l'état des accès forestiers de ces secteurs, renseignez-vous auprès du personnel du Ministère à l'unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien, par téléphone au 418 679-3700.

Source :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

