LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE - Des déchets urbains prennent le chemin du jardin

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Depuis janvier 2022, la vingtaine d'entreprises bioalimentaires membres de la Centrale agricole : coopérative de solidarité de producteurs urbains, valorisent l'ensemble de leurs matières organiques sous forme de compost. Installé au 1401 Legendre Ouest dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ce projet ambitieux a reçu l'appui de RECYC-QUÉBEC dans le cadre de l'Appel de propositions pour soutenir des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur des industries, commerces et institutions - ICI. Grâce à l'installation d'un composteur semi-industriel, la Centrale agricole développe une saine gestion décentralisée de ses matières organiques et détourne de l'enfouissement l'équivalent de 2 tonnes de déchets organiques chaque semaine. Une tonne et demi de compost de qualité agricole est ainsi produit directement sur site. À cet effet, la Centrale agricole a offert gratuitement les 15 premières tonnes de compost aux différents jardins communautaires de l'arrondissement. L'économie circulaire locale étant au cœur de la démarche, la Centrale agricole récupérera également les copeaux de bois d'élagage de l'arrondissement comme agent liant au compost.

Cette démarche s'inscrit plus largement dans une démarche collaborative initiée par le Laboratoire sur l'agriculture urbaine dans le cadre de Montréal en commun. À travers la plateforme web valorisonsmtl.ca, il sera maintenant possible de mailler des producteurs de déchets tels que des rejets thermiques et de la matière organique à des porteurs de projets d'agriculture urbaine tout en sensibilisant l'ensemble des acteurs sur l'importance de circulariser notre économie afin de répondre aux grands défis du XXIème siècle.

L'implantation de sites de gestion décentralisée de la matière organique au sein des ICI est une solution prometteuse permettant de gérer les déchets sur site tout en produisant un compost de qualité destiné à multiplier les projets d'agriculture urbaine sur le territoire.

Jean-Philippe Vermette, président de la Centrale agricole

En produisant de la nourriture localement tout en réduisant la part des matières organiques allant à l'enfouissement, ce projet montre à quel point l'agriculture urbaine montréalaise a un rôle primordial à jouer dans le développement d'une économie plus circulaire en ville!

Hugo Bonnaudet et Héloise Koltuk, conseillèr.e.s en économie circulaire à la Centrale agricole et au Laboratoire sur l'agriculture urbaine

Afin d'assurer une relance verte et axée sur la résilience de nos entreprises et de nos territoires, il devient primordial de miser sur l'économie circulaire comme moteur de développement. Repenser nos modes de production et de consommation, optimiser l'utilisation des ressources, c'est contribuer à l'effort collectif de réduction des gaz à effet de serre, tout en concrétisant un Québec sans gaspillage. Des projets innovants et qui proposent des solutions locales, comme celui de la Centrale agricole, contribuent à nous rapprocher de cet objectif.

Sonia Gagné, Présidente-directrice-générale, RECYC-QUÉBEC

«L'arrondissement se réjouit de voir se concrétiser un projet de ce type dans son territoire. Face aux défis de la ville durable de demain, ce projet démontre que des réponses innovantes qui ont un impact positif pour l'environnement sont possibles. Il témoigne sans aucun doute d'un changement de paradigme puisque les matières organiques ne sont plus considérées comme un déchet, mais comme une ressource à valoriser localement. La mise en place du composteur semi-industriel de la Centrale Agricole s'inscrit dans les actions concrètes qui favorisent une économie circulaire que l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville souhaite encourager. Ce projet permet de réaffirmer le rôle de l'arrondissement comme chef de file à Montréal en matière d'agriculture urbaine».

Émilie Thuillier, mairesse d'arrondissement Ahuntsic Cartierville et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de Montréal

