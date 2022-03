Laboratoire InoVert obtient sa licence de transformation standard de Santé Canada

VILLE SAINT-LAURENT, QC, le 28 mars 2022 /CNW/ - Laboratoire InoVert a le plaisir d'annoncer l'obtention de sa licence de transformation du cannabis de Santé Canada.

Cette licence représente une étape charnière dans le déploiement des services de Laboratoire InoVert. Elle autorise l'entreprise à offrir des services d'emballage, de transformation du cannabis en joints pré-roulés, de confection de haschich et de fabrication de crèmes topiques à usage thérapeutique. Elle permettra également la distribution des produits récréatifs à la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Cette licence s'ajoute à la licence de vente à des fins médicales sans possession de cannabis déjà détenue par l'entreprise. Celle-ci lui permet d'agir comme intermédiaire entre les médecins prescrivant du cannabis et les entreprises productrices autorisées à fournir le cannabis prescrit aux patients. Laboratoire InoVert propose en outre des services de formulation, de développement de bonnes pratiques de production et d'aide au financement.

« C'est un grand jour pour Laboratoire InoVert. Les licences que nous avons maintenant entre nos mains nous permettent d'offrir aux producteurs de cannabis d'ici un véritable guichet unique de services pour les aider à mettre en marché le cannabis qu'ils cultivent et les produits qu'ils souhaitent en dériver, que ce soit pour le marché récréatif ou thérapeutique. Cette gamme de services leur permettra de se consacrer entièrement à la culture d'un cannabis de qualité supérieure », a déclaré Louis Sirois, président-directeur général de Laboratoire InoVert.

À propos de Laboratoire InoVert

Laboratoire InoVert est le partenaire d'affaires par excellence des microcultivateurs et des cultivateurs de cannabis du Québec. Grâce à ses installations de pointe, à l'expérience de son équipe et à son réseau de partenaires, Laboratoire InoVert offre une gamme complète de services de mise en marché aux producteurs de cannabis et aux entreprises de produits de consommation désirant se lancer dans le marché du cannabis 2.0. Du développement et de la manufacture de produits à la distribution à la SQDC, Laboratoire InoVert accompagne les entreprises dans la construction d'un marché licite diversifié faisant bénéficier les consommateurs de produits de cannabis locaux de qualité supérieure. Laboratoireinovert.ca

