Tirer parti des diagnostics pour améliorer le bien-être des patients et transformer la prestation des soins de santé

TORONTO, le 14 avril 2022 /CNW/ - LabCANDx, une coalition nationale qui regroupe des professionnels et des cadres du secteur de la biologie médicale, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est réunie pour donner une voix commune au secteur au Canada. Les représentants de cette coalition nationale proviennent de plus de 35 organisations, dont des laboratoires médicaux publics et privés, des fabricants de produits de diagnostic in vitro, des organisations de santé régionales ainsi que des associations professionnelles qui misent sur la collaboration afin d'améliorer le bien-être des patients et la durabilité des soins de santé.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance d'une infrastructure de laboratoire solide. Afin de continuer à répondre rapidement aux besoins existants ou émergents, le Canada doit continuer à investir dans une capacité et une infrastructure de diagnostic à grande échelle, et à les mettre en place, pour préserver la santé et le bien-être des Canadiens dans tous les domaines de la médecine.

Le renforcement de la biologie médicale passe notamment par le recrutement, l'éducation et la formation du personnel de biologie médicale, ainsi que par la mise à niveau de l'infrastructure et des technologies de laboratoire qui ont le potentiel de changer radicalement la prestation des soins de santé et leur accès au Canada. Des technologies comme le télédiagnostic, la télésurveillance, les analyses hors laboratoire, les analyses moléculaires et génomiques, les tests compagnons et l'intelligence artificielle peuvent aider à transformer la prestation des soins de santé. Ces technologies s'inscrivent dans bon nombre des « tendances à surveiller en 2022 en technologies de la santé » identifiées par l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)1. Les investissements dans ces domaines permettront de renforcer l'efficacité du système, tout en améliorant les résultats pour les patients et en aidant à résorber l'énorme retard dans les interventions médicales et chirurgicales causé par la pandémie.

Le Dr Gordon Hoag, ancien chef de la division de biochimie médicale à la Vancouver Island Health Authority à Victoria en Colombie-Britannique a affirmé que « la biologie médicale est reconnue comme un leader en matière de "meilleures pratiques" amenant les parties prenantes à évaluer efficacement les innovations en matière de diagnostic, et à les adopter, afin de soutenir des changements positifs dans les soins de santé fondés sur la valeur, favorisant ainsi l'amélioration des résultats pour les patients et le système de santé ».

La coalition LabCANDx mets l'accent sur la collaboration avec les dirigeants des systèmes de santé pour s'assurer d'offrir le bon test au bon patient au bon moment ainsi que d'une interprétation pertinente permettant d'éclairer les décisions cliniques de manière à améliorer les résultats et la pérennité des soins de santé. Auprès des diverses parties prenantes, LabCANDx plaide pour l'adoption d'innovations en biologie médicale afin d'assurer des soins de santé fondés sur la valeur et l'efficience du système pour le bien des patients et des familles.

La biologie médicale offre un excellent « retour sur l'investissement ». Bien que seulement 3 à 5 % du budget total de santé national lui est accordé et que plus de 4,200 tests de laboratoire sont offerts par les différentes provinces, les résultats des tests de laboratoire influencent et éclairent jusqu'à 70 % des décisions médicales et des plans de traitement. Par rapport à d'autres disciplines, les systèmes de soins de santé du monde entier sous-investissent depuis toujours dans l'infrastructure de laboratoire, malgré sa grande valeur, et le Canada ne fait pas exception. La pandémie a révélé l'apport quotidien de la biologie médicale. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à investir et de tirer parti des diagnostics pour améliorer le bien-être des patients et transformer la prestation des soins de santé.

À propos de LabCANDx

La coalition LabCANDx est déterminée à promouvoir et à faire progresser la contribution de la biologie médicale à des soins de santé pertinents et efficaces axés sur le patient, et à favoriser l'amélioration des résultats des soins de santé axés sur la valeur.

SOURCE LabCANDx

Renseignements: Pour obtenir de plus amples informations et les brochures, visitez notre site Web à www.labcandx.ca ou communiquez avec nous à [email protected]