LABAZ : Une solution numérique face à la précarité grandissante des jeunes

Un espace interactif pour s'adapter à un marché du travail en crise

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - La situation des jeunes sur le marché du travail s'est transformée de manière alarmante. Le taux de chômage a doublé en un an, atteignant 12 %, tandis que le taux de décrochage scolaire repart à la hausse. La précarité économique se creuse, avec 1 jeune sur 2 vivant en insécurité alimentaire et 1 sur 4 arrivant à l'école le ventre vide.

Dans ce contexte incertain, une certitude demeure : le taux de chômage va continuer à augmenter et touchera de façon disproportionnée les jeunes, tandis que le coût de la vie continuera de s'accentuer. Aujourd'hui, dans un marché en pleine mutation, il est urgent d'innover. C'est pourquoi les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) de la grande région métropolitaine, en partenariat avec DatAide (Centraide) et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), annoncent le lancement de LABAZ: une plateforme numérique qui redéfinit l'accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle, éducative et entrepreneuriale.

LABAZ : Un levier pour un accompagnement hybride et plus inclusif

Avec 110 CJE, 1 700 professionnels et 200 000 jeunes accompagnés chaque année, le réseau des CJE est un acteur clé de l'insertion socio-professionnelle. LABAZ vient enrichir cet écosystème avec un outil numérique adapté aux réalités actuelles.

Un portail numérique centralisé : chaque jeune inscrit est jumelé avec le CJE de sa région.

Une plateforme évolutive connectant les jeunes à l'emploi, l'éducation, la participation citoyenne et l'entrepreneuriat.

Un outil de jumelage jeunes-employeurs, basé sur les valeurs et aspirations de chacun.

« Face à la montée du chômage chez les jeunes et aux défis croissants de l'insertion professionnelle, nous avons voulu créer un espace qui s'adapte aux nouvelles réalités. LABAZ permet non seulement de donner accès aux ressources nécessaires, mais aussi de rapprocher les jeunes des employeurs, en intégrant les nouvelles dynamiques du travail et de la transition numérique. » - Martin Choquette, Directeur général, Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville, Fiduciaire du projet LABAZ.

Le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et le Collectif Autonome des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (CACJEQ) soutiennent cette initiative et encouragent l'ensemble des CJE à s'y joindre pour renforcer un réseau numérique collaboratif au service des jeunes.

À propos de LABAZ

LABAZ est une initiative des Carrefours jeunesse-emploi de Montréal, Laval et Longueuil, en partenariat avec DatAide (Centraide), le MEIE, la Table des CJE de Montréal, le RCJEQ et le CACJEQ.

L'objectif de LABAZ est d'offrir un espace numérique interactif et accessible permettant aux jeunes d'être accompagnés dans leurs ambitions professionnelles et personnelles, tout en favorisant un meilleur jumelage avec les employeurs.

