Labatt et Capital Power annoncent un partenariat qui fait progresser l'engagement de Budweiser envers une électricité entièrement renouvelable

L'entente fait partie de la campagne Je Choisis Ma Planète de Budweiser

Ceci est le plus important engagement public en matière d'électricité renouvelable jamais conclu par une brasserie canadienne

Dans le cadre de l'entente d'achat d'électricité virtuel (EAEV) à long terme, Budweiser achète 51 % de l'électricité produite par l'installation de production d'énergie solaire Enchant de 75 mégawatts de Capital Power à Taber , en Alberta .

, en . À partir de 2022, les certificats d'énergie renouvelable (CER) obtenus conformément à l'entente couvriront toute l'électricité nécessaire pour brasser la bière Budweiser au Canada , et entraîneront la réalisation anticipée de l'objectif de Labatt qui consiste à utiliser de l'électricité entièrement renouvelable d'ici 2025.

TORONTO, le 19 avril 2021 /CNW/ - Budweiser, marque de bière la plus vendue au Canada, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente d'achat d'énergie virtuelle (EAEV) avec Capital Power, acteur de premier plan dans le domaine de la durabilité énergétique. L'entente comprend environ 51 % de l'électricité produite par une nouvelle installation de production d'énergie solaire à Taber, en Alberta. Sur l'électricité concernée par l'entente de Budweiser, environ le quart sera associé aux CER directs de l'installation de production d'énergie solaire qui découlent du projet, et les trois quarts seront associés à des CER dont la provenance est ailleurs au Canada. Ce développement phare représente la prochaine étape de la stratégie mondiale de développement durable de AB InBev, dans laquelle Les Brasseries Labatt du Canada joue un rôle important, et, plus particulièrement, l'engagement de la marque Budweiser qui consiste à produire toutes les bières qu'elle prépare à l'aide d'électricité entièrement renouvelable.

« Cette initiative est une preuve de l'engagement de Budweiser Canada à l'égard de l'électricité renouvelable, et elle appuie celui de brasser chaque bière entièrement avec de l'électricité renouvelable», a déclaré Andrew Oosterhuis, vice-président, Marketing, Les Brasseries Labatt du Canada. «Nous sommes très fiers d'être le plus important brasseur qui utilise de l'électricité renouvelable au Canada, et croyons que nous pouvons contribuer à bâtir un avenir meilleur. Nous croyons avec optimisme que ce type de partenariat collaboratif et novateur commencera à définir le modèle par lequel les entreprises canadiennes pourront se joindre à nous et choisir la terre. »

L'entente à long terme appuie l'ajout du projet de production d'énergie solaire Enchant de Capital Power au marché de l'Alberta. Il s'agit du plus important engagement public en matière d'électricité renouvelable jamais pris par un brasseur canadien, la marque Budweiser de Les Brasseries Labatt étant à l'avant-plan de l'annonce publique d'une entente novatrice de cette nature. Cette entente témoigne du pouvoir de la collaboration entre des secteurs pour faire avancer celui de l'électricité renouvelable pour un monde meilleur. L'installation devrait être inaugurée au deuxième trimestre de 2022, et les activités commerciales sont prévues d'ici le quatrième trimestre de 2022.

« Capital Power est ravie de soutenir les objectifs de Budweiser en matière d'électricité renouvelable grâce à cet accord de collaboration unique », a déclaré Sian Barraclough, vice-présidente, Stratégie et durabilité, Capital Power. «Notre équipe d'experts et de pionniers se consacre au développement de solutions d'énergie renouvelable personnalisées qui répondent aux besoins de nos partenaires et leur permettent d'atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre. Dans le contexte où nous travaillons à atteindre la neutralité carbone nette d'ici 2050, nous prévoyons développer des projets d'énergie renouvelable qui non seulement nous aident à atteindre nos objectifs en matière de développement durable, mais soutiennent aussi une économie à faible émission de carbone de manière générale. »

« Je félicite à la fois Labatt et Capital Power pour le leadership dont elles ont fait preuve, et leur engagement remarquable qui consiste à utiliser de l'électricité entièrement renouvelable pour son exploitation. Des projets comme l'installation de production d'énergie solaire Enchant de Capital Power constituent des exemples évidents du caractère très concurrentiel et attrayant pour les investisseurs privés du marché albertain de l'électricité renouvelable. Nous sommes heureux de constater que les consommateurs industriels d'électricité s'engagent de plus en plus à réduire l'utilisation du carbone dans leurs activités, ce qui augmente considérablement la production d'électricité renouvelable destinée aux entreprises en Alberta. Ce facteur contribue à offrir des tarifs d'électricité concurrentiels pour les consommateurs. Du même coup, des marques comme Labatt remplissent leurs engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance », a déclaré Dale Nally, ministre associé du Gaz naturel et de l'Électricité pour le gouvernement de l'Alberta.

À l'échelle mondiale, Budweiser a préparé plus de 10 milliards de bières en utilisant de l'électricité renouvelable, et a soutenu des projets d'infrastructure d'énergie renouvelable évalués à 1 milliard de dollars. Ce partenariat à long terme marque le 12e achat majeur d'énergie virtuelle de AB InBev (société mère de Labatt) dans le monde, et est le premier du genre au Canada.

Les objectifs de développement durable pour 2025 de AB InBev, présentés en 2018, demeurent l'engagement public le plus ambitieux à ce jour de la société, et comprennent les suivants :

Agriculture intelligente : L'ensemble de nos producteurs agricoles directs sont qualifiés, connectés et financièrement capables

: L'ensemble de nos producteurs agricoles directs sont qualifiés, connectés et financièrement capables Intendance de l'eau : 100 % de nos collectivités dans les zones de contraintes élevées ont considérablement amélioré la disponibilité et la qualité de l'eau

: 100 % de nos collectivités dans les zones de contraintes élevées ont considérablement amélioré la disponibilité et la qualité de l'eau Emballage circulaire : 100 % de notre produit vient dans un emballage qui peut être retourné ou fabriqué à partir de contenu majoritairement recyclé

: 100 % de notre produit vient dans un emballage qui peut être retourné ou fabriqué à partir de contenu majoritairement recyclé Action pour le climat : 100 % de l'électricité que nous achetons en provenance de sources renouvelables et réduction de 25 % des émissions de carbone sur l'ensemble de notre chaîne de valeur

Énoncés prospectifs de Capital Power

Certains renseignements énoncés dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, lesquels ont une incidence sur le rendement ou des événements relatifs au rendement financier ou d'exploitation. En contexte, des termes tels que « prévoit » ou des termes semblables suggèrent des résultats futurs. Par leur nature, de tels énoncés sont assujettis à des risques, hypothèses et incertitudes importants, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels obtenus par Capital Power diffèrent sensiblement des résultats prévus. Les renseignements ou énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fournis pour informer les actionnaires de Capital Power et ses investisseurs potentiels au sujet de l'évaluation par la direction des plans et des activités d'exploitation futurs. Ces renseignements peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les renseignements prospectifs importants contenus dans le présent communiqué de presse comprennent des prévisions sur le moment de la construction et du début des activités commerciales du projet de production d'énergie solaire Enchant.

Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses et analyses faites par Capital Power en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et des faits nouveaux futurs prévus ainsi que d'autres facteurs qu'elle croit pertinents, notamment des hypothèses qui se rapportent : (i) au rendement; (ii) à l'état des politiques, de la législation et de la réglementation, et leur incidence. Les échéanciers réels correspondront ou non à ceux prévus par Capital Power en fonction d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les échéanciers réels diffèrent sensiblement des prévisions de Capital Power. De tels risques et incertitudes comprennent les suivants : (i) contextes réglementaires et politiques, y compris des changements à la législation environnementale; (ii) changements de la conjoncture générale de l'économie et de la concurrence. Voir les facteurs de risque dans le rapport annuel intégré 2020 (en anglais seulement) pour en savoir sur ces risques et d'autres risques.

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur approbation. Capital Power ne prend pas l'engagement ou n'accepte pas de prendre l'engagement de publier une révision ou une mise à jour d'un énoncé prospectif, que ce soit pour tenir compte des attentes ou de tout changement de Capital Power qui interviendraient sur les événements, situations ou circonstances sur lesquels se fondent de tels énoncés, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de Budweiser Canada

Budweiser - l'indétrônable - est brassée depuis 1876 dans le respect de normes de qualité rigoureuses. Brassée au Canada par Labatt depuis plus de 35 ans, Budweiser n'utilise que des ingrédients de qualité supérieure, sans ingrédients artificiels, additifs ou agents de conservation. Produite à partir d'un procédé exclusif de vieillissement avec du bois de hêtre, la Budweiser présente une douceur et une saveur que l'on ne retrouve dans aucune autre bière. Chez Budweiser, nous croyons que notre marque mondiale peut servir de catalyseur de changements positifs. Tout comme nous tenons à brasser une bière de qualité supérieure, cette boisson qui rassemble les gens depuis des milliers d'années, nous avons aussi à cœur de créer un avenir meilleur et plus propre pour qu'il soit possible de continuer à apprécier la bière pendant des milliers et des milliers d'années.

À propos de Capital Power

Capital Power est un important producteur grossiste nord-américain d'énergie axé sur la croissance et sur l'énergie durable. Son siège social est situé à Edmonton, en Alberta. Elle construit, possède et exploite des installations de production de grande qualité, en mesure de fournir des services publics, qui comprennent des énergies renouvelables et thermiques. Elle a également fait des investissements importants dans le captage et l'utilisation du carbone afin de réduire les impacts carbone. Elle a pris l'engagement de ne plus utiliser de charbon dès 2023. Capital Power a une capacité de production d'électricité de plus de 6 400 mégawatts (MW) dans 26 installations en Amérique du Nord. Les projets de développement avancé comprennent une capacité de production renouvelable de 425 MW en Caroline du Nord et en Alberta, et une capacité de production combinée de 560 MW de gaz naturel supplémentaire grâce à la réhabilitation de Genesee 1 et 2 en Alberta.

SOURCE Budweiser Canada

Renseignements: Jennifer Damiani, directrice des communications, Les Brasseries Labatt du Canada, [email protected], 514-364-8086 ; Donna Battista, directrice principale, Veritas Communications, [email protected], 514 827-5211 ; Katherine Perron, Relations avec les médias, Capital Power, [email protected], 780 392-5335