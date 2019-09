La WSIB réduit le taux de prime moyen de 17 % pour 2020

Annonce de nouvelles initiatives visant à améliorer la santé et la sécurité des lieux de travail en Ontario

Présentation des lauréats du Prix de leadership en santé et sécurité pour les petites entreprises

TORONTO, le 25 sept. 2019 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) a annoncé aujourd'hui une réduction de 17 % du taux de prime moyen lors de son assemblée générale annuelle. Il s'agit de la quatrième année consécutive que la WSIB réduit le taux de prime moyen. Elle a éliminé complètement la surcharge de prime qui était imputée aux entreprises pour combler un passif non provisionné historique.

« L'élimination du passif non provisionné nous a permis de mettre en œuvre un nouveau modèle d'établissement des taux de prime qui garantit des conditions égales pour tous, améliore l'équité et accroît la transparence », a fait valoir Mme Elizabeth Witmer, présidente du conseil de la WSIB. « Nous nous réjouissons de pouvoir aider plus de personnes à se rétablir et à retourner au travail tout en réduisant les primes des entreprises ontariennes. »

La diminution du taux de prime moyen de 1,65 $ à 1,37 $ devrait laisser dans l'économie 607 millions de dollars que les entreprises peuvent investir dans la création d'emplois, les nouvelles technologies ainsi que la santé et la sécurité au travail.

« Nous nous consacrons maintenant à la bonification des services aux Ontariennes et Ontariens ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité au travail », a déclaré M. Thomas Teahen, président-directeur général de la WSIB. « Nous avons présenté aujourd'hui de nouveaux services en ligne et un programme d'excellence en santé et sécurité qui contribuera à faire de milliers d'entreprises ontariennes des lieux de travail encore meilleurs. »

Les nouveaux services en ligne dévoilés aujourd'hui donnent accès à l'outil Boussole. Les entreprises peuvent ouvrir une session pour prendre connaissance de leurs taux de prime 2020 ainsi que des renseignements détaillés sur les demandes et les coûts. En analysant les statistiques et les tendances générées par l'outil, les chefs d'entreprise seront en mesure de prendre des décisions éclairées en vue d'améliorer leur rendement et leurs résultats en matière de santé, de sécurité et de retour au travail.

Grâce aux services en ligne de la WSIB, les entreprises peuvent également :

déclarer une lésion ou une maladie;

téléverser des documents reliés à une demande;

inscrire une nouvelle entreprise;

faire des paiements de prime.

La WSIB lancera en novembre 2019 le programme bonifié d'excellence en santé et sécurité axé sur 36 normes importantes. Elle présentera aux entreprises une feuille de route bien définie pour qu'elles puissent améliorer la santé et la sécurité au travail. La réussite du programme donnerait droit à des rabais, et des résultats améliorés en matière de santé et de sécurité permettraient de réduire les taux de prime.

À l'occasion de son assemblée générale annuelle, la WSIB a reconnu les mérites des entreprises qui ont fait preuve d'excellence dans la mise sur pied des programmes de santé et sécurité.

Voici les entreprises gagnantes du Prix de leadership en santé et sécurité pour les petites entreprises 2019 :

Or - Hawkins Contracting Services Ltd., Stouffville, 5 000 $

Argent - Clearview Window Cleaning, Thunder Bay, 3 000 $

Bronze - Double AA Metal Roofing Inc., Belle River, 2 000 $

« Nous investissons dans les petites entreprises dont les paroles et les initiatives témoignent de l'importance capitale de la santé et de la sécurité au travail », a affirmé Mme Witmer. « Ces entreprises gagnantes sont de véritables chefs de file et établissent la norme à suivre. »

