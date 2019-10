La Western University et Province Brands of Canada joignent leurs forces de recherche pour le développement d'une levure innovatrice

CAMBRIDGE BAY, Nunavut et LONDON, Ontario, 29 octobre 2019 /CNW/ - Province Brands of Canada, créateur des premières et des seules bières au monde brassées au cannabis, s'associe à la Western University (WU) pour étudier et mettre au point des levures innovatrices dans le cadre d'une subvention de recherche de 45 000 $ CA qui a été accordée à la WU.

La subvention est octroyée dans le cadre du programme Bon pour l'Innovation et la Productivité (BIP) des Centres d'excellence de l'Ontario (CEO) et par le programme d'engagement partenarial du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

On s'attend à ce que la levure mise au point grâce à cette collaboration soit une technologie révolutionnaire permettant de gagner du temps. Elle pourra servir à confectionner des bières faites de chanvre et de cannabis ainsi qu'à de nombreuses autres applications.

« L'application d'outils de bio-ingénierie à la fine pointe et des percées en matière d'agriculture au secteur du cannabis, qui évolue rapidement, donne lieu à une conjoncture extrêmement excitante pour les entrepreneurs et les nouveaux diplômés dans d'innombrables secteurs d'activité », affirme le Dr Lars Rehmann, professeur agrégé au Département de génie chimique et biochimique à la WU. « Un excellent soutien accordé aux projets conjoints entre des universités et des sociétés hautement innovantes peut entraîner des solutions novatrices aux problèmes industriels, fournissant un avantage concurrentiel à toutes les parties prenantes », déclare le Dr Rehmann, qui supervisera le projet à la WU.

« Province Brands of Canada est très choyée de travailler avec l'équipe du Dr Rehmann, qui cumule une expérience extraordinaire dans l'élaboration d'une levure de ce type », soutient Dooma Wendschuh, chef de la direction et cofondateur de Province Brands of Canada. « À Province Brands of Canada, nous créons une toute nouvelle tradition brassicole. Cette technologie n'aidera pas seulement Province Brands et ceux qui souhaitent brasser selon notre nouvelle tradition; nous la partagerons avec toute la collectivité brassicole, et même au-delà, lorsque les brevets auront été accordés. »

« Après avoir travaillé dans le domaine de la recherche et du développement industriels et universitaires pour le brassage et la fermentation de sucres végétaux depuis près de 20 ans, je suis ravie de collaborer avec une société innovante comme Province Brands », fait valoir la Dre Erin Johnson, ingénieure de recherche et de développement et professeure associée au Département de génie chimique et biochimique à la WU, qui travaille avec le Dr Lars Rehmann. « Les lignes directrices de l'industrie brassicole à l'égard de la levure ont récemment été élargies pour laisser place à la créativité et à la diversité; j'estime que les gens sont prêts pour du changement. »

Au cours des deux dernières années, Province Brands of Canada a mis au point un procédé en instance de brevet pour le brassage d'une bière de première qualité à base de la plante de cannabis. Les premières étapes du procédé de brassage, soit le concassage et « l'empâtage » (c'est-à-dire la saccharification, ou l'extraction des sucres fermentescibles de la plante de cannabis), exigent de l'équipement spécialisé et des technologies qui ne se trouvent pas dans les brasseries existantes.

L'utilisation du cannabis récréatif sous forme de cannabis séché et frais, d'huile, de plantes et de graines est légale au Canada depuis octobre 2018. Le gouvernement canadien légalisera les boissons, les aliments et les autres produits comestibles au cannabis en octobre cette année.

À propos de la Western University

La Western University se classe parmi les plus grandes universités axées sur la recherche au Canada. De la recherche fondamentale à la découverte appliquée et à d'autres activités universitaires, ses chercheurs font avancer le savoir procurant des avantages tangibles pour le développement économique, social, sanitaire et culturel des citoyens de London, au Canada, et de partout dans le monde.

À propos de Province Brands of Canada

Province Brands of Canada est une société au service d'une mission axée sur la recherche et le développement ainsi que sur la génération de propriété intellectuelle connexe d'une série de technologies novatrices applicables à l'industrie du cannabis et des boissons pour adultes. La première technologie que nous commercialisons est un procédé révolutionnaire pour la fabrication des premières bières au monde brassées à partir de cannabis à la place d'orge ou de céréales. Nous tirons parti du potentiel inexploité de la plante de cannabis pour réaliser notre mission : créer des substituts moins nocifs que l'alcool.

