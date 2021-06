La webcam PA930 HDR 2K de PAPALOOK, une solution simple qui transforme votre studio de diffusion en continu en direct

La conception et la fabrication de la webcam PA930 de PAPALOOK ont été réalisées avec une attention particulière portée à la qualité d'image. L'imagerie à grande gamme dynamique offre une excellente expérience de diffusion en continu en direct grâce à sa capture à la précision accrue des subtiles nuances de couleur. Les prouesses de la technologie de traitement d'images de la webcam de pointe de PAPALOOK sont amplifiées par le capteur qui peut enregistrer des vidéos à 30 images par seconde (IPS) en Quad HD, soit 2560x1440P, ou à 60 IPS en Full HD, soit 1920x1080P. Les utilisateurs peuvent changer les options de résolution simplement en appuyant sur le bouton situé sur le dessus de la caméra.

Les caractéristiques combinées de la PA930 lui permettent de générer une qualité d'image nette et impeccable aux couleurs éclatantes, ce qui aide les créateurs à rendre leur contenu le plus attrayant possible, qu'il s'agisse de vidéoblogage, de jeux vidéo ou de diffusions en continu en direct.

La webcam à grand-angle de 90 degrés est dotée d'un objectif à focalisation fixe dont la grande ouverture laisse passer davantage de lumière. Il en résulte une meilleure transmission de la lumière ainsi qu'une distorsion d'image moindre, et ce, même dans un environnement où la luminosité est faible. Ses performances visuelles haut de gamme s'accompagnent d'une excellente capacité d'enregistrement audio, grâce à ses doubles microphones omnidirectionnels intégrés. Leur technologie de réduction du bruit leur permettent de produire un son cristallin en captant la voix de l'utilisateur de tous les côtés tout en bloquant le bruit ambiant.

La PA930 de PAPALOOK inclut également un protecteur de caméra qui permet de protéger la vie privée des utilisateurs lorsqu'ils n'utilisent pas la webcam, ainsi qu'un trépied pour l'installation de la webcam au bureau. Grâce au processus d'installation simplifié, aucun pilote n'est nécessaire pour les systèmes d'exploitation comme Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS de version 10.6 ou plus récente, et Android de version 5.0 ou plus récente.

PAPALOOK crée des produits électroniques novateurs, dont des webcams 720P/1080P, 4K et utilisant l'intelligence artificielle. PAPALOOK offre une « meilleure qualité vidéo » pour les générations d'utilisateurs de webcam avertis, passés, actuels et futurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.papalook.com ou écrivez à [email protected].

