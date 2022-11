La voiture ORA Lightning Cat de GWM fait son entrée en mettant l'accent sur la sécurité

BAODING, Chine, 2 novembre 2022 /CNW/ - Le 31 octobre, GWM ORA a lancé en Chine un modèle électrique, la Lightning Cat (pour le marché chinois), qui a été dévoilé récemment au Mondial de l'Auto de Paris 2022.

Lors du lancement, Dong Yudong, PDG de la marque ORA, a présenté au public les points forts de la nouvelle voiture. Le PDG a également reçu le certificat de sécurité maximale « Collision Challenge Certificate » du CATARC (Centre de recherche et de technologie automobile de Chine) pour la Lightning Cat, remis par Zhang Jinhuan de la société des ingénieurs de l'automobile de Chine.

Auparavant, la Lightning Cat a été testée par le CATARC sur le retournement en spirale à grande vitesse et sur la chute. Le test s'est effectué sur un site autorisé du CATARC. Avant de procéder au test, les fonctions de conduite assistée intelligente du modèle ont toutes été désactivées. Ensuite, la conduite a été effectuée par un robot à 60 km/h en direction du pont unilatéral en spirale causant un énorme accident, ce qui a fait tourner la voiture de 540° et tomber dans la fosse. La chute maximale lors du test était de plus de 6 mètres.

Après le test, l'habitacle du modèle est resté en bon état et offrait toujours suffisamment d'espace aux passagers pour survivre à un accident. La structure à l'intérieur du bloc-piles est demeurée intacte et aucune fuite d'électrolyte ou de combustion spontanée n'a été observée après 24 heures.

La ORA Lightning Cat est dotée d'une structure ressemblant à une cage. Son châssis est fait d'un acier à haute résistance. L'acier estampé à chaud de haut niveau, d'une résistance maximale de 2 000 MPa, a été utilisé pour les piliers A/B du modèle. Tous ces éléments permettent de garantir la sécurité des occupants du véhicule en cas d'accident.

La batterie sans souci de ce modèle a également réussi quatre tests spéciaux de sécurité CATARC pour les batteries utilisées dans des conditions extrêmes. Il n'y a pas eu d'incendie ou d'explosion lors des tests de piqûre d'épingle, d'incendie ou d'autres tests.

Diverses fonctions intelligentes d'aide à la conduite qui ont été désactivées lors du test sont également des points forts de l'ORA Lightning Cat. Ce modèle est équipé du système intelligent d'aide à la conduite ORA-PILOT 3.0 qui peut identifier les véhicules, les piétons, les vélos et autres obstacles grâce à ses caméras et radars. En cas de distance dangereuse par rapport aux obstacles, le système peut déclencher automatiquement une alarme et prendre des mesures d'urgence pour réduire le risque.

Le design du véhicule, son système d'alimentation et d'autres caractéristiques attrayantes ont également été présentés lors du lancement. Doté d'un design esthétique super profilé, le modèle affiche un coefficient de traînée ultra faible de 0,22Cx. Il est équipé d'un aileron arrière électrique adaptatif, qui se déploie automatiquement lorsque la vitesse est supérieure à 70 km/h pour séparer rapidement le flux d'air arrière. La voiture ORA Lightning Cat est vendue en plusieurs versions sur le marché chinois, dont une avec deux moteurs électriques et un système à quatre roues motrices qui offre une puissance maximale de 300 kW et un couple maximal de 680 N•m.

On s'attend à ce que GWM ORA offre davantage de modèles électriques de haute qualité aux utilisateurs mondiaux afin de leur offrir une expérience de voyage assistée par une technologie plus intelligente, plus écologique et plus sécuritaire.

