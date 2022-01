Le minerai de fer, les plaques d'acier et les autres produits d'acier ont offert un bon rendement, comptant à eux seuls pour plus 10,5 millions de tonnes, principalement en raison de la demande dans les secteurs de l'automobile et de la construction. Ces résultats, associés au fait que nous avons transporté des marchandises à destination de plus de 50 pays, confirment le rôle de la Voie maritime qui, en plus d'être un important corridor de transport reliant les plus grands centres industriels d'Amérique du Nord aux marchés du monde entier, peut contribuer à repérer d'excellentes occasions d'exportation et participer à la reprise économique. Les transports de produits pétroliers et autres produits chimiques essentiels ont augmenté d'environ 5 % et commencent à revenir à des niveaux plus normaux. Le transport des marchandises diverses comme la pierre, le ciment, la potasse et l'aluminium était également en hausse. Les céréales, qui ont représenté 10,6 millions de tonnes, sont en deçà des résultats exceptionnels de l'an dernier en raison de récoltes moins abondantes et de la sécheresse qu'ont connue l'Ouest canadien et le Midwest des États-Unis. Le transport des céréales canadiennes était toujours égal à la moyenne quinquennale.

Selon Terence Bowles, président et chef de la direction de la CGVMSL : « À la Voie maritime, nous continuons à faire preuve de résilience et à assurer la viabilité de nos activités. Malgré les nombreux défis que l'industrie du transport a dû relever au cours du dernier exercice, la Voie maritime a su poursuivre ses activités et maintenir sa position à titre de corridor de transport commercial fiable, offrant un service assidu et prévisible à ses clients, et contribuant aux économies canadienne et américaine pendant cette période difficile. »

Notre réseau doit en partie sa fiabilité à un programme d'entretien rigoureux. Au cours de la dernière saison de navigation et pendant les mois d'hiver qui précèdent la prochaine, près de 70 millions de dollars auront été investis par la CGVMSL dans les travaux d'entretien et de réparation. Dans la dernière décennie, la CGVMSL et la Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation (GSL) ont consacré 925 millions de dollars canadiens à la modernisation des actifs de la voie navigable binationale. Cette activité économique permet de soutenir de nombreux emplois et de nombreuses entreprises à l'échelle locale dans les collectivités en bordure de la Voie maritime.

Selon Craig H. Middlebrook, administrateur associé de la GLS aux États-Unis : « Au cours d'une autre année difficile pour l'industrie du transport, le rendement qu'a connu la Voie maritime témoigne de sa résilience soutenue au sein de la chaîne d'approvisionnement maritime. La Voie maritime a été en mesure de traiter une augmentation du tonnage de marchandises au cours de la saison de navigation, et elle l'a fait en toute sécurité, de façon fiable, durable et en respectant l'environnement. Les utilisateurs de la Voie maritime savent qu'ils peuvent compter sur la voie navigable pour répondre à leurs besoins de transport au pays et partout dans le monde. »

Depuis plus de 60 ans, les corporations canadienne et américaine de la Voie maritime collaborent étroitement avec leurs intervenants afin de consolider les partenariats, de favoriser les gains d'efficacité et d'assurer une croissance durable. Aujourd'hui, la Voie maritime est une voie navigable de calibre international à haut rendement énergétique, un corridor essentiel au transport dans le secteur des biens et services en Amérique du Nord, ainsi qu'un choix environnemental solide par rapport aux autres modes de transport.

Le dernier passage d'un navire commercial pendant la saison de navigation 2021 dans le tronçon Montréal - Lac Ontario a eu lieu le 31 décembre. Le canal Welland a fermé un peu plus tard, le dernier navire ayant franchi les écluses le 7 janvier. Les canaux et les écluses de la Voie maritime ouvrent habituellement à la mi-mars, permettant ainsi la réalisation des programmes d'entretien majeurs au cours de la période de fermeture.

Quelques faits

Le transport des marchandises dans le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent crée une activité économique représentant 45 milliards de dollars, et 238 000 emplois au Canada et aux États-Unis.

crée une activité économique représentant 45 milliards de dollars, et 238 000 emplois au et aux États-Unis. Le réseau binational de la Voie maritime du Saint-Laurent constitue la plaque tournante au sein de l'ensemble de la voie navigable qui relie le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent aux Grands Lacs. Depuis Montréal, la Voie maritime qui s'étend vers l'ouest comprend 15 écluses (13 au Canada et 2 aux États-Unis) qui permettent aux navires de gravir en tout 168 mètres au-dessus du « niveau de la mer » pour atteindre le lac Érié. Pour en savoir plus sur la Voie maritime du Saint-Laurent , consultez le site www.greatlakes-seaway.com .

À propos de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent.

La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a été créée en 1998 à titre de société sans but lucratif par le gouvernement du Canada, par les utilisateurs de la Voie maritime et par d'autres intervenants clés. En vertu de la Loi maritime du Canada, la Corporation est responsable des actifs canadiens de la Voie maritime du Saint-Laurent, qui demeurent la propriété du gouvernement du Canada dans le cadre d'une entente à long terme avec Transports Canada.

